Stranger Things 3: Millie Bobby Brown si commuove l'ultimo giorno di riprese, la fine è vicina?

Le riprese della terza stagione di Stranger Things si sono concluse e la star Millie Bobby Brown ha postato su Instagram Stories delle immagini che la vedono in lacrime, spingendo i fans a sospettare che per la serie Netflix potrebbe essere arrivata la fine.

In un primo tempo Millie Bobby Brown ha postato un video in una macchina durante l'ultimo giorno di riprese in cui anticipa che piangerà tutto il giorno. L'attrice ha anche scritto due messaggi individuali alla co-star Sadie Sink, che si è unita al cast di Stranger Things nella seconda stagione nel ruolo di Max Mayfield - "Non riesco a dire arrivederci" - e a Noah Schnapp, che interpreta Will Byers - "Questo non va bene." Poco dopo la quattordicenne ha postato una foto, un selfie, che la vede in lacrime.

Nel corso di una recente intervista David Harbour, che interpreta il Capo della Polizia Jim Hopper, ha suggerito che la serie potrebbe andare avanti un'altra stagione: "Credo che potrebbero produrre una quarta o addirittura una quinta stagione. Ne stanno ancora discutendo. Ne ho parlato con i Duffer Brothers fin dal primo giorno. Ho compreso l'arco narrativo dedicato al mio personaggio, e ne sono orgoglioso perché non ci perderemo nella storia. Chiuderemo tutti i plot e daremo tutte le risposte."

