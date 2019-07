Stranger Things 3: da Italia1 arriva Uan di Bim Bum Bam nella serie Netflix

Per l'arrivo di Stranger Things 3 Netflix ha deciso di prendere in ostaggio direttamente da Italia1 il pupazzo Uan, storica mascotte di Bim Bum Bam.

Stranger Things 3 e gli strani fenomeni tra Netflix e Italia1: ora anche Uan di Bim Bum Bam, il pupazzo rosa, storica mascotte del programma per ragazzi, è finito a Hawkins! Ufficialmente per farsi dei nuovi amici, ufficiosamente forse per altri scopi, a giudicare dall'ultima scena.

Solo ieri Italia1 aveva chiarito il significato di quello strano promo annunciando per oggi, 3 luglio, una giornata dedicata ai film anni '80 e, naturalmente alla serie dei fratelli Duffer. E oggi, a un giorno dal ritorno a Hawkins (trovate qui la nostra recensione di Stranger Things 3) Netflix ha in qualche modo risposto a Mediaset, "prendendo in ostaggio" uno dei simboli degli anni '80 italiani, il pupazzo Uan!

Ecco il video che lo dimostra:

Che sia davvero vittima del perfido dottor Brenner come la piccola Eleven (Millie Bobby Brown) nella prima stagione? Sembrerebbe di sì, a giudicare dall'ultima scena e da quella foto sulla sua scrivania. E pensare che, quando la sua avventura nelle terre dell'Indiana è iniziata, doveva trattarsi solo di un viaggio di piacere alla scoperta di nuove abitudini, nuove storie e nuovi amici.

Stranger Things 3 arriverà su Netflix domani, 4 luglio insieme a tutti i suoi protagonisti. La sinossi ufficiale dei nuovi episodi dello show creato dai fratelli Duffer per Netflix anticipa: "L'estate si scalda a Hawkins (Indiana) nell'estate del 1985. La scuola è finita, c'è un nuovo centro commerciale in città e i nostri protagonisti stanno diventando grandi. Sbocciano storie d'amore e le dinamiche del gruppo iniziano a complicarsi, i ragazzi dovranno capire come crescere insieme, senza separarsi. Nel frattempo, il pericolo incombe. La citta è minacciata da nemici vecchi e nuovi, Undici e i suoi amici si trovano di fronte ad un'inquietante verità: il male non finisce mai, anzi continua ad evolversi. Dovranno fare squadra per sopravvivere e ricordare sempre che l'amicizia è più forte della paura".