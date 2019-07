Stranger Things 3: su Italia1 una giornata di film anni '80 celebra la serie Netflix

Stranger Things 3 sarà su Netflix il 4 luglio ma Italia 1 ha deciso di dedicare una giornata di film anni '80 alla serie che ormai da tre anni ci trasporta nei coloratissimi Eighties e nel loro sottosopra.

Succederà domani, 3 luglio 2019: la programmazione di Italia 1 sarà completamente stravolta in occasione del ritorno di Eleven e compagni, atteso su Netflix per il giorno successivo. Dalle 6:25 del mattino il canale Mediaset trasmetterà pellicole cult degli anni '80. Si comincia con Il segreto del mio successo, del 1987 con Michael J. Fox, e si prosegue alle 8.30 con Breakfast Club, datato 1985. Alle 10.30 toccherà a Un compleanno da ricordare - Sixteen Candles, del 1984. Dopo la pausa pranzo si riprenderà con i Gremlins, e si farà un piccolo salto nel 1990 con Gremlins 2 - La nuova stirpe. Lasciati i teneri animaletti pelosi (su cui è stata appena annunciata la serie tv), intorno alle 18.00 sarà tempo di entrare nella casa di The Goldbergs, sit-com prodotta nel 2013, ma ambientata negli anni '80. Obbligatoria pausa per Studio Aperto ma subito dopo si ritorna in tema "Stranger Things" con un classico come I Goonies, e poi pronti per il gran finale: intorno alle 21:20, infatti, sarà il turno di E.T. L'Extraterrestre, il capolavoro di Steven Spielberg indissolubilmente legato agli anni Ottanta.

E le sorprese non sono finite perchè, dopo esserci commossi con il piccolo extraterrestre, arriverà, in seconda serata, il momento per tremare di paura con It, la miniserie del 1990 con lo spaventoso Tim Curry nei panni di Pennywise.

La giornata anni '80, che è stata annunciata da un criptico spot andato in onda ieri sera su Canale5 durante la seconda puntata di Temptation Island, segna la prima collaborazione tra Netflix e Mediaset.