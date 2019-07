Stranger Things 3: il quinto episodio contiene un errore "cromatico"

Strager Things 3 contiene un errore durante il quinto episodio della nuova stagione, elemento che potrebbe essere sfuggito agli spettatori, in particolare quelli non particolarmente preparati nel campo della storia dei dolciumi.

I fan più attenti hanno notato che nella puntata di Stranger Things c'è un elemento impossibile da trovare in commercio nel 1985: gli M&M's rossi. I famosi dolci appaiono nelle mani di Mike Wheeler e Undici in una scena ambientata in ospedale. In pochi avrebbero potuto notare l'errore, ma online i fan più attenti hanno spiegato: "Nel quinto episodio, in ospedale, appaiono gli M&M's rossi. Siamo nel 1985. tutti sanno che la lora produzione era in una pausa durata dieci anni e non sono tornati fino al 1987".

SPOILER ALERT: Massive time/space continuum error in STRANGER THINGS: SEASON 3. Nearly blows apart the fabric of the entire series. In episode 5, at the hospital, red M&Ms show up. This is 1985. Everyone knows they were on a 10 year hiatus & didn't come back until '87!? Boom. pic.twitter.com/g1bEcgGknL — Exhibitor Relations Co. (@ERCboxoffice) July 9, 2019

They didn't have red m&ms in 1985. Why do I know that. Why am I tweeting about it. What is my life. #strangerthings #strangerthings3 #candyfacts — owen (@onnapnewo) July 4, 2019

@Stranger_Things I found a minor mistake in the current season. In episode 5, Mike gives El some M&Ms there should not be red ones because they had been discontinued and had yet to be brought back. — Christopher Despres (@Christo27243414) July 8, 2019

Come ricorda il sito CNBC, Mars Inc. nel 1976 ha interrotto la produzione degli M&Ms rossi a causa di alcuni dubbi riguardanti dei problemi con i coloranti. Una sostanza, non utilizzata dall'azienda, sembrava essere una possibile causa di alcune tipologie di cancro e, per evitare dubbi e confusione tra i consumatori, Mars Inc. ha deciso di sostituire il rosso con l'arancione. Undici anni dopo, proprio per richiesta degli acquirenti, è però rientrato in produzione il cioccolato ricoperto dallo strato rosso.

L'errore compiuto dalla produzione della terza stagione - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Stranger Things 3 - è stato notato solo da un numero limitato di spettatori, tuttavia i più attenti hanno voluto sottolineare che quel dettaglio non è accurato.