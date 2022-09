Strange World – Un Mondo Misterioso: il nuovo trailer del film Disney, al cinema dal 23 novembre

Ecco il nuovo trailer di Strange World - Un Mondo Misterioso, la pellicola Disney che narra la storia della famiglia Clade in un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa.

Disney IT ha appena diffuso il nuovo trailer di Strange World - Un Mondo Misterioso, l'originale avventura d'azione Walt Disney Animation Studios che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 23 novembre 2022. La pellicola è diretta da Don Hall, co-diretta e scritta da Qui Nguyen e prodotta da Roy Conli.

"Ispirato alle classiche storie d'avventura", ha affermato il regista, "Strange World - Un Mondo Misterioso è un'originale avventura comedy d'animazione su tre generazioni della famiglia Clade che superano le proprie differenze mentre esplorano un mondo strano, sorprendente e spesso ostile".

Nella versione originale del film, il cast di voci include Jake Gyllenhaal nei panni di Searcher Clade, un padre di famiglia che si trova fuori dal suo ambiente in una missione imprevedibile; Dennis Quaid nei panni dell'incredibile esploratore e padre di Searcher, Jaeger; Jaboukie Young-White nei panni del figlio sedicenne di Searcher, Ethan, che desidera l'avventura; Gabrielle Union nel ruolo di Meridian Clade, pilota esperta e compagna di Searcher in tutto e per tutto, e Lucy Liu nel ruolo di Callisto Mal, coraggiosa leader di Avalonia che guida l'esplorazione dello strano mondo.

Strange World - Un mondo misterioso segue una leggendaria famiglia di esploratori, i Clade, in un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa insieme a un variegato equipaggio che comprende una specie di "blob" piccolo e dispettoso, un cane a tre zampe e una serie di fameliche creature.