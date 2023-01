Strange World diventa il film più visto su Disney+ dopo il flop al box office

Quello di Strange World, sessantunesimo film animato della Disney, è stato un caso davvero emblematico. Il film è arrivato nelle sale a fine novembre e ha incassato soltanto 53,5 milioni di dollari dopo tre settimane dall'uscita, causando alla major una perdita stimata di quasi 150 milioni di dollari.

Un vero e proprio flop al box office per Strange World che invece su Disney+ sta vivendo una seconda giovinezza. Il film, arrivato sulla piattaforma di streaming il 23 dicembre, è balzato al primo posto dei più visti dopo soltanto una settimana. I dati arrivano dal portale FlixPatrol: Encanto at the Hollywood Bowl si trova al secondo posto, seguito dal primo Avatar al terzo.

Mamma, ho perso l'aereo e il suo sequel si trovano invece al quarto e quinto posto della classifica. I cinque show più visti della piattaforma sono invece Bluey, I Simpson, I Griffin, Grey's Anatomy e Willow.

Qui trovate la nostra recensione di Strange World - Un mondo misterioso. Al centro della storia troviamo Searcher Clade (Jake Gyllenhaal) e Jaeger Clade (Dennis Quaid), intenti a lavorare insieme per salvare il loro pianeta. Sono padre e figlio e il loro legame risulta fondamentale dall'inizio alla fine della storia. Nella versione italiana, Marco Bocci e Francesco Pannofino prestano le proprie voci rispettivamente a Searcher Clade, un padre di famiglia che si trova fuori dal suo ambiente in una missione imprevedibile, e all'incredibile esploratore e figlio di Searcher, Jaeger.