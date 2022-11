Strange World, Jake Gyllenhaal voce del nuovo film d'animazione Disney: "È stata la storia ad attrarmi"

Tra poche ore arriverà al cinema Strange World, il nuovo classico d'animazione Disney che vede Jake Gyllenhaal tra i suoi doppiatori. Ma com'è stato per l'attore lavorare a quest pellicola?

Lo ha raccontato lo stesso Jake Gyllenhaal ai microfoni di Collider, parlando di quali sono stati gli elementi che lo hanno attratto del progetto e del perché ha detto subito di sì quando gli è stato proposto di dare voce a Searcher, uno dei protagonisti di Strange World - Un mondo misterioso.

"Prima di tutto, credo sia sempre la storia ad attirarmi quando accetto di fare un film" ha spiegato l'attore di Animali Notturni e Spider-Man: Far From Home "Ho potuto percepire fin da subito che questa storia per i registi e sceneggiatori Don Hall e Qui Nguyen e il produttore Ron Conli proveniva da qualcosa di reale. Don me ne ha parlato poi, e l'idea iniziale del film era davvero basata su dei sentimenti che ha provato lui stesso, e questa è stata una delle principali attrattive. Non arrivava dal nulla questa storia, ma dalle sue esperienze personali, e mi ha fatto venir voglia di esserne parte perché era qualcosa di molto personale".

"E poi, ho potuto portare anche la mia famiglia e la mia esperienza personale in questo ruolo, anche se in modo diverso, attraverso la mia voce" ha aggiunto, rimarcando l'importanza di connettere con il proprio personaggio, e aggiungere qualcosa di proprio alla parte "Mio padre mi ha detto di aver visto un film lo scorso fine settimana, e sentire la mia voce nel vedere quel personaggio animato [nel trailer di presentazione, probabilmente] lo ha totalmente colto di sorpresa. Sono certo che anche il resto del cast si senta allo stesso modo, ma il personaggio è stato sviluppato nel corso del tempo e ancora con la nostra entrata in scena, per questo lavorare con loro è così meraviglioso. Sono davvero aperti a una collaborazione, a degli input da parte degli interpreti, e gli animatori son sempre lì a guardare il tuo volto, i tuoi movimenti, le tue espressioni facciali. Il personaggio diventa pian piano te, e tu diventi lui in questa bizzarra e straordinaria trasformazione. Ci stavo mettendo me stesso senza nemmeno rendermene conto".

Come recita la sinossi ufficiale del film: "Tre generazioni. Un'epica avventura oltre il loro mondo. Nella versione italiana, Marco Bocci e Francesco Pannofino prestano le proprie voci rispettivamente a Searcher Clade, un padre di famiglia che si trova fuori dal suo ambiente in una missione imprevedibile, e all'incredibile esploratore e padre di Searcher, Jaeger".

Strange World - Un mondo misterioso arriverà il 23 novembre al cinema