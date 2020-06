Strafumati 2: Judd Apatow ha un'idea per il sequel

Strafumati 2 potrebbe diventare una realtà: Judd Apatow ha infatti svelato di aver avuto un'idea per il potenziale sequel.

Il progetto, tuttavia, potrebbe non essere mai realizzato nonostante il primo capitolo della storia abbia ottenuto una grande popolarità.

In una recente intervista Judd Apatow ha svelato parlando del sequel di Pineapple Express: "Ho un'idea fantastica e merita di accadere, ma non so se verrà realizzato".

Il filmmaker ha aggiunto: "Accadevano così tante cose per quanto riguarda la legalizzazione della marijuana in California e avevamo pensato che fosse una storia divertente mostrare come affrontavano la situazione, dare spazio alla comunità di spacciatori di erba che ora si ritrovano alle prese on un'attività considerata legale".

Apatow ha proseguito: "Ho lottato duramente per molti anni per far realizzare un sequel di Strafumati. Non sono mai riuscito a far realizzare il progetto. Il mio telefono non sta squillando per parlarne, ma voglio girarlo".

Il film Strafumati raccontava la storia di Dale Denton e Saul Silver, interpretati da Seth Rogen e James Franco, che si ritrovavano in pericolo dopo aver assistito all'omicidio del capo di una gang compiuto da un poliziotto corrotto e da un narcotrafficante.

Alla regia c'era David Gordon Green e la sceneggiatura era firmata da Seth Rogen ed Evan Goldberg.

Il lungometraggio si era rivelato un successo ai box office incassando ben 102 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 26 milioni.