Strade perdute, Patricia Arquette spiega il film di David Lynch: 'Nella mente dell'uomo la donna è il mostro'

La lunga attesa è finita: Patricia Arquette ha finalmente spiegato Strade perdute di David Lynch. O meglio, ha fornito la sua interpretazione della pellicola che da anni lascia perplessi gli estimatori dell'enigmatico cineasta

"Chiederei a David: 'Sto interpretando due personaggi, sto interpretando un fantasma?'. Lui risponderebbe: 'Cosa ne pensi, Patricia?' È una donna vista attraverso la visione distorta di una misogina psicotica", ha detto durante un'ospitata a Series Mania.

"Odia le donne, non si fida del tutto di lei anche se è sua moglie. La uccide, ma non riesce a ricordarlo, poi si reinventa nei panni di questo giovane virile e la incontra di nuovo. E ora vuole davvero scoparlo ed è innamorata di lui. Ma anche in questa versione è una sporca puttana. Nella mente di quest'uomo, una donna è sempre il mostro. Per questo ruolo ho pensato a Jezebel e Salomé, tutte queste cattive ragazze della Bibbia".

Le scene più difficili

Per Patricia Arquette girare Strade perdute non è stata esattamente una passeggiata. Le scene di sesso esplicito e quelle in cui è nuda si sono rivelate una vera lotta.

"Ero estremamente pudica: facevo il bagno al buio. La scena in cui il mio personaggio si spoglia è stata terrificante per me. Alcuni ragazzi dicevano cose volgari e ho detto a David: 'Non mi sento a mio agio - dicono oscenità'. Lui ha risposto: 'Leggi la sceneggiatura. Aspetta, chi ha detto cosa?' Quando sono tornato, tutti questi uomini si guardavano i piedi, tutti contriti".

Arquette si è fatta valere anche più tardi, durante le riprese di una scena di sesso: "Ho un lato duro. Doveva essere un set chiuso. Ho detto: 'Se mi tolgo questa vestaglia e ti vedo, e so che non devi essere lì, ti darò un pugno in faccia'. Più tardi, ho chiesto a Balthazar Getty: 'Tieni le mani sulle mie tette. Preferirei che tu le tenessi lì piuttosto che il mondo intero le vedesse'".