Strade perdute: la reazione furiosa di Patricia Arquette contro la troupe ficcanaso durante una scena di nudo

Patricia Arquette ha raccontato un episodio accaduto sul set di Strade perdute di David Lynch, quando alcuni membri della troupe si comportarono in maniera troppo invadente durante le riprese di una scena di nudo.

Nel film, Arquette interpreta una femme fatale magnetica: inizialmente appare come Renee Madison, moglie del personaggio interpretato da Bill Pullman, che viene in seguito assassinata. Successivamente è Alice Wakefield, amante del gangster Mr. Eddy.

La troupe invadente sul set di Strade perdute

Intervistata da Business Insider, Patricia Arquette ha raccontato quello che accadde durante le riprese di una scena d'amore tra Alice e Pete:"Ricordo che c'era questa scena alla fine di Strade perdute in cui sono nuda e Balthazar Getty ed io abbiamo questa scena d'amore fuori da una capanna, che poi deve prendere fuoco".

Patricia Arquette in una scena di Strade perdute

Alcuni membri della troupe non si comportarono molto bene:"Continuavano a dire 'Ok, set chiuso, ci sarà nudità, bla, bla, bla. Allontanatevi se non siete necessari a questa parte delle riprese'. Continuavano a ripeterlo eppure c'erano ancora troppe persone sul set. Così, avevo addosso un accappatoio, e dissi 'Ok, ragazzi, voglio solo dire una cosa: sto per togliermi questo accappatoio, e se mi giro e vi vedo lì, pur sapendo che non avete motivo di essere qui, verrò lì e vi prenderò a pugni in faccia. Improvvisamente 15 persone sono fuggite via. Le persone possono essere cretine, non dico altro".

I ruoli iconici di Patricia Arquette e gli intimacy coordinator sui set

Patricia Arquette, nel corso della sua carriera, ha interpretato una vasta gamma di ruoli: è stata una prostituta in Una vita al massimo, un'enigmatica musa in Strade perdute, e una moglie esasperata in Amori e disastri. Di recente, ha recitato in Scissione su Apple TV+.

Patricia Arquette in una scena di Scissione

In un nuovo progetto, Patricia Arquette ha deciso di lavorare con gli intimacy coordinator, le nuove figure professionali che si occupano di assicurarsi che tutto sia calibrato al meglio e senza abusi né comportamenti inopportuni sui set durante le scene intime.