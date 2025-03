Storia della mia famiglia: Netflix conferma la seconda stagione della serie con Eduardo Scarpetta

A grande richiesta, la serie prodotta da Palomar che racconta una vivace epopea familiare avrà una seconda stagione, in cantiere i nuovi episodi per Netflix.

Dopo il successo della prima stagione, Netflix ha annunciato la messa in produzione dei nuovi episodi di Storia della mia famiglia, serie diretta da Claudio Cupellini e prodotta da Palomar.

Lodata dalla critica per l'intreccio appassionante e per le interpretazioni dei protagonisti, a cominciare dal protagonista Eduardo Scarpetta, la serie segue Fausto (Scarpetta), un giovane papà che, sapendo di dover lasciare i suoi bambini Libero (Jua Leo Migliore) ed Ercole (Tommaso Guidi), decide di affidarli alle cure di una improbabile famiglia composta da sua mamma Lucia (Vanessa Scalera), suo fratello Valerio (Massimiliano Caiazzo) e dagli amici di sempre Maria (Cristiana Dell'Anna) e Demetrio (Antonio Gargiulo).

Eduardo Scarpetta con i figli fictional Jua Leo Migliore e ommaso Guidi

Lacrime e risate

Come rivela la nostra recensione di Storia della mia famiglia, la serie in sei episodi creata da Filippo Gravino, diretta da Claudio Cupellini e prodotta da Palomar si concentra su un "nucleo famigliare alternativo, tra sentimenti, lacrime e risate, tra gioie e dolori, errori più o meno grandi, e soprattutto un vortice di emozioni che affonda le sue radici nel passato e ha ripercussioni in un presente in cui tutti cercano di fare del loro meglio per portare avanti le proprie vite ferite dal dolore".

Nel cast di Storia della mia famiglia, a fianco di Eduardo Scarpetta, troviamo Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Cristiana Dell'Anna, Gaia Weiss, Antonio Gargiulo, Filippo Gili, Jua Leo Migliore, Tommaso Guidi e Aurora Giovinazzo.