Steven Spielberg: "Il Cavaliere Oscuro doveva essere candidato a Miglior Film agli Oscar"

A Steven Spielberg mica è andata giù che, all'epoca, Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan non ricevette una nomination per il Miglior Film agli Oscar.

Steven Spielberg ha parlato: per lui Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan sarebbe dovuto essere candidato agli Oscar nella categoria "Miglior Film", e i riconoscimenti per questa pellicola sarebbero dovuti arrivare molto prima.

Steven Spielberg di Oscar se ne intende, dopotutto di ambite statuette dorate ne ha vinte diverse, e ancor più sono state le varie nomination agli Academy Award nel corso della sua carriera.

Per cui, quando un cineasta come lui, che dei blockbuster è stato tra i pionieri, si pronuncia sul binomio blockbuster-Oscar, è impossibile non prestare attenzione.

Come riportano Deadline e IndieWire, infatti, Spielberg si è detto "grandemente incoraggiato" dalle nomination di due pellicole come Avatar: La via dell'acqua e Top Gun: Maverick nella categoria "Miglior Film", ma al tempo stesso ha voluto ricordare un lungometraggio che avrebbe meritato la stessa considerazione, a suo tempo.

"Per un film come Il Cavaliere Oscuro, che avrebbe dovuto essere nominato al tempo, è un tipo d riconoscimento che è arrivato tardi" commenta il regista di The Fabelmans, anche considerando l'espansione della categoria "Miglior Film" per poter dar spazio a 10 titoli.

"Quella pellicola avrebbe sicuramente conquistato una nomination a 'Miglior Film' se fosse uscita oggi" ribadisce "per cui il fatto di avere questi due blockbuster presentati in maniera così solida in questa Top 10 è qualcosa che dovremmo tutti festeggiare".

Il cavaliere oscuro uscì nel 2008, e guadagnò 8 candidature agli Oscar, con la vittoria postuma di Heath Ledger come Miglior Attore Protagonista per lo stesso ruolo che poi nel 2019 regalò il medesimo award a Joaquin Phoenix per Joker. Il film diretto da Nolan fu uno dei motivi per cui si decise poi di ampliare la lista delle nomination a Miglior Film (che vide Black Panther nel 2018 come primo cinecomic candidato all'ambito premio).

Quest'anno chi uscirà vittorioso dalla notte degli Oscar? Lo scopriremo solo il prossimo 12 marzo.