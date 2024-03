Steven Spielberg: 'Celebriamo il lavoro della Fondazione Shoah'

Steven Spielberg ha partecipato ad una serata alla University of Southern California durante la quale gli è stato consegnato il Medaglione Universitario della USC. L'evento è stato organizzato per celebrare il lavoro svolto dalla Fondazione Shoah, creata da Spielberg nel 1994 dopo il successo del film sulla vita di Oskar Schindler (Liam Neeson), Schindler's List.

Liam Neeson in una scena di Schindler's List

Nel corso della serata è intervenuta anche Celine Biniaz, una signora di 93 anni, la più giovane tra le persone salvate da Schindler nel 1944. Davanti alla platea composta anche da altri sopravvissuti all'Olocausto, Biniaz ha ringraziato Spielberg per il suo lavoro con la fondazione:"Oskar Schindler ha salvato la mia vita aggiungendo il mio nome e quello dei miei genitori alla lista dei lavoratori da proteggere dalla deportazione nazista. Cinquant'anni dopo tu, Steven, hai immortalato la mia vita restituendomi la voce".

Il ringraziamento di Spielberg

"Verrà conservato un registro permanente per le famiglie, per la storia, per l'educazione e per ogni generazione futura. Questo è diventato il nostro lavoro e questa è diventata la Fondazione Shoah" ha spiegato Spielberg, ritirando la medaglia "Trent'anni dopo siamo qui, ancora determinati a dare a quelle voci ogni opportunità di essere ascoltate".

Schindler's List racconta la vera storia di Oskar Schindler, interpretato da Liam Neeson, un industriale tedesco che mise a repentaglio la propria incolumità per salvare migliaia di ebrei da un tragico destino. Nel cast del film, vincitore di sette premi Oscar, anche Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagall ed Embeth Davidtz.