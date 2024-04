Steven Spielberg al lavoro su un nuovo film legato agli UFO

Steven Spielberg, secondo quanto rivelato da Variety, sarebbe al lavoro su un nuovo film legato agli UFO, ritornando quindi nel mondo degli extraterrestri.

Attualmente non sono stati confermati i dettagli del progetto o svelato in che fase dello sviluppo si trova attualmente.

I primi dettagli del film

Ready Player One: Steven Spielberg durante la promozione del suo attesissimo film

In un articolo dedicato ai futuri progetti di Martin Scorsese, il sito ha infatti aggiunto che Steven Spielberg, che ha ora 77 anni, sta "mantenendosi impegnato". Le fonti di Variety hanno inoltre sostenuto che il suo prossimo progetto dovrebbe essere un "film sugli UFO basato su una sua idea originale".

Il compito di scrivere la sceneggiatura sembra sia stato affidato a David Koepp.

Spielberg, in passato, ha realizzato alcuni capolavori del genere sci-fi come E.T., Incontri ravvicinati del terzo tipo, La guerra dei mondi e, recentemente, Ready Player One.

Steven Spielberg e la fantascienza: una storia d'amore in 6 film

Il filmmaker sta inoltre lavorando allo sviluppo di una nuova serie ispirato al film Il promontorio della paura insieme a Martin Scorsese. Per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul progetto destinato al piccolo schermo.

Spielberg, recentemente, ha diretto The Fabelmans, un film in parte autobiografico che si basava sulle sue esperienze vissute quando era un adolescente.