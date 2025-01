Steven Spielberg: "Sono riuscito a bloccare il sequel di E.T. L'idea? Ambientarlo sul suo pianeta natale"

Il sequel di E.T. tanto voluto dallo studio non è mai stato realizzato grazie all'intervento dello stesso regista, contrario all'idea di un seguito.

Nel corso di una reunion con Drew Barrymore al TCM Classic Film Festival di New York, Steven Spielberg ha rivelato di aver "flirtato" con l'idea di realizzare un sequel di E.T. L'extraterrestre che avrebbe dovuto essere ambientato sul pianeta natale dell'alieno, ma poi lo stesso regista è riuscito a far cancellare il progetto contro il volere dello studio.

Dopo aver debuttato nei cinema nel 1982, E.T. L'extraterrestre si rivelò un enorme successo e divenne un fenomeno culturale tale da superare gli incassi di Guerre stellari. Non ci meraviglia, dunque, l'intenzione dello studio di farne un sequel.

"È stata una vittoria davvero combattuta perché non avevo alcun diritto", ha detto Spielberg. "In un certo senso non avevo quello che chiamiamo 'il congelamento', in cui puoi impedire allo studio di realizzare un sequel perché controlli i diritti di sequel, remake e altri usi accessori del marchio Non l'avevo. L'ho avuto dopo E.T. per via del suo successo".

Ma perché Spielberg era così contrario all'idea di un sequel? "Semplicemente non volevo un seguito. Ho provato a pensare a una storia, e l'unica cosa che mi veniva in mente era un libro scritto da 'The Green Planet', che sarebbe stato ambientato sul pianeta natale di E.T. Saremmo potuti andare tutti a casa sua e vedere come era vissuto. Ma era meglio come romanzo di quanto sarebbe stato come film".

Il sequel mai realizzato

Steven Spielberg accanto a ET, l'extraterrestre

Il libro del Pianeta Verde (The Book of the Green Planet) è stato un romanzo scritto nel 1985 da William Kotzwinkle, già autore della novellizzazione di E.T. L'Extraterrestre. Il libro segue E.T. che fa ritorno sul suo pianeta natale per scoprire che non è più come lo aveva lasciato. Nel frattempo, continua a osservare Elliot crescere da tutta la galassia.

Film di Steven Spielberg: i 16 migliori

E.T. conservò il record di film col maggior incasso di sempre per 11 anni, fino a quando non venne superato da Jurassic Park, sempre di Spielberg. Il film ha ottenuto nove nomination agli Oscar, tra cui miglior film e miglior regia, e ha vinto quattro premi.