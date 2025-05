E.T. l'Extraterrestre, Dee Wallace rifiutò una sottotrama amorosa: "Era un film per famiglie"

La star di E.T. l'Extraterrestre Dee Wallace, ha partecipato al podcast Still Here Hollywood, e ha raccontato che inizialmente esisteva una versione del film maggiormente audace.

Dee Wallace interpreta Mary Taylor, la madre di Elliott (Henry Thomas), piccolo protagonista del lungometraggio insieme al tenero alieno dimenticato sulla Terra.

La trama secondaria di E.T. con Dee Wallace

"C'era tutta una sottotrama in cui E.T. aveva una cotta amorosa per Mary" ha spiegato Wallace "E nel film ne sono rimasti alcuni accenni". Una decisione che non trovò l'approvazione dell'attrice.

"C'era una scena in cui lui entrava per lasciare delle Reese's Pieces [caramelle] sul mio comodino mentre io dormivo. Ebbene, il signor Spielberg voleva che il lenzuolo fosse un po' più basso di quanto mi sentissi a mio agio".

Henry Thomas in una scena di E.T. l'Extraterrestre

L'attrice non era convinta e lo disse al regista:"Ho sostenuto la mia posizione: questo era un film per famiglie, per me era molto puro". Arrivarono ad un compromesso con Kathleen Kennedy, la produttrice, e Melissa Mathison, la sceneggiatrice:"Abbiamo tirato su il lenzuolo fino alle scapole e a me stava bene così".

I presentimenti di Dee Wallace su Drew Barrymore e il successo del film

Nel podcast, l'attrice svela anche una sensazione sulla piccola Drew Barrymore, che all'epoca aveva solo 7 anni:"Sapevamo fin dal primo giorno che quella bambina sarebbe diventata produttrice e regista. Ero seduta su una sedia da regista, era il primo giorno sul set, e lei si avvicina a me e mi dice che si sarebbe seduta in grembo a me. Io acconsentii. Sapeva già quello che voleva".

Drew Barrymore in una scena di E.T.

Inoltre, il successo del film, secondo Dee Wallace, era nell'aria:"Me ne sono accorta già dal modo in cui il pubblico reagiva. Quel film ti entra nell'anima, nel cuore. Va oltre certe barriere che abbiamo dentro e ci risveglia".