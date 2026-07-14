Steven Spielberg e la "famiglia" di Jurassic Park ricordano Sam Neill: "Era l'opposto di ciò che interpretava"

Dopo la scomparsa di Sam Neill, arrivano i commossi omaggi di Steven Spielberg, Laura Dern, Jeff Goldblum, Bryce Dallas Howard e Colin Trevorrow. Il regista di Jurassic Park ha ricordato l'attore come un collaboratore eccezionale e un padre amorevole.

La morte di Sam Neill, scomparso all'età di 78 anni, ha lasciato un vuoto profondo nel mondo del cinema. Nelle ore successive all'annuncio della famiglia, colleghi e amici hanno condiviso ricordi e messaggi d'affetto. Tra quelli più sentiti spicca il tributo di Steven Spielberg, il regista che lo trasformò nel volto indimenticabile del dottor Alan Grant.

Spielberg: "Non lo dimenticheremo mai"

In una dichiarazione diffusa a Variety, Steven Spielberg ha spiegato di aver scoperto Neill grazie ad alcuni dei suoi lavori precedenti, citando Sleeping Dogs, My Brilliant Career, The Final Conflict e Dead Calm, film che lo convinsero ad affidargli il ruolo del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park. "Devo molto a Roger Donaldson, Gillian Armstrong, Graham Baker e Phillip Noyce per avergli dato quei ruoli nei quali era così straordinario da attirare la mia attenzione e portarlo in Jurassic Park", ha dichiarato il regista.

Sam Neill in una scena di Jurassic Park

Spielberg ha poi ricordato il modo in cui Neill affrontava il lavoro sul set, sottolineando quanto fosse disponibile al confronto con il resto della troupe. "Sam era un collaboratore eccezionale", ha raccontato. "Per lui fu una sfida interpretare un uomo convinto che i bambini fossero rumorosi e fastidiosi, perché nella vita reale era esattamente il contrario: un padre affettuoso e profondamente legato ai suoi figli."

Il regista ha concluso il suo messaggio con parole rivolte anche agli altri protagonisti della saga. "Ho adorato realizzare tutti i film di Jurassic con lui. Insieme a Laura Dern e Jeff Goldblum saremo sempre una famiglia Jurassic, e Sam non sarà mai dimenticato né da noi né dai milioni di persone che lo hanno amato in tutto il mondo."

La famiglia dell'attore ha spiegato che la morte è stata improvvisa e inattesa, precisando anche che Neill era libero dal tumore contro cui aveva combattuto negli ultimi anni.

Laura Dern, Jeff Goldblum e Colin Trevorrow: il ricordo della famiglia Jurassic

Anche il resto del cast della saga ha voluto salutare Neill. Laura Dern, che condivise con lui il set del primo Jurassic Park nel 1993 e ritrovò il collega in Jurassic World Dominion, gli ha dedicato uno dei messaggi più personali. "Sam è stato il mio amico per tutta la vita. Mi ha insegnato il significato della lealtà, della protezione e dell'amore, sempre accompagnati dal suo inconfondibile umorismo asciutto. Era un uomo nobile e il protagonista dei miei sogni. Ti vorrò bene per sempre, dottor Alan Grant."

Jeff Goldblum, invece, ha scelto i social per condividere alcuni scatti del trio originale della saga e un video in cui lui, Neill e Dern interpretano insieme Blackbird dei Beatles, accompagnandosi al pianoforte. A corredo delle immagini ha scritto una frase semplice ma significativa: "La prossima grande avventura comincia adesso. Con affetto, per sempre."

Anche Bryce Dallas Howard, protagonista della trilogia Jurassic World, ha ricordato Neill definendolo una persona capace di illuminare ogni ambiente con la propria presenza. Nel suo lungo messaggio ha parlato della sua generosità, dell'amore per la famiglia, per la fattoria, per gli animali e della naturale capacità di far sentire chiunque accolto.

Un pensiero è arrivato infine anche da Colin Trevorrow, regista di Jurassic World Dominion, che ha definito Neill un uomo dall'animo profondo e un collaboratore prezioso. "Era un amico. La sua forza dava forza anche a noi. Ricorderò sempre la sua serenità, il suo amore per il vino e la calma con cui dava vita ai suoi personaggi. Non capita spesso, nella vita, di poter dire di aver conosciuto una leggenda. Gliene sarò grato per sempre."

I messaggi condivisi in queste ore raccontano tutti lo stesso ritratto: quello di un attore amatissimo dal pubblico, ma soprattutto di una persona che ha lasciato un segno profondo in chi ha avuto la fortuna di lavorare al suo fianco.