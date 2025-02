Stephen King torna su X e chiama Trump "traditore amante di Putin. E vale anche per Elon Musk!"

Dopo qualche mese di assenza, Stephen King non è riuscito a resistere e ha fatto ritorno su X per la gioia dei suoi tanti follower. I suoi primi tweet ribadiscono la sua posizione politica attaccando Trump ed Elon Musk, che nei commenti ha invece espresso la sua gioia per il ritorno del Re del Brivido sulla sua piattaforma social.

I tweet di King sono una sorpresa per i fan. Tre mesi fa, subito dopo l'elezione di Trump, lo scrittore aveva deciso di abbandonare X per spostarsi su Bluesky.

"sono tornato! Vi sono mancato?" ha twittato King, rivolgendosi ai suoi 6,8 milioni di follower prima di aggiungere: "Volevo solo dire che Trump è un traditore, amante di Putin. Questo vle doppio per Elon!"

Stephen King e la politica

Stephen King aveva originariamente annunciato la sua uscita da X il 14 novembre 2024 in un post in cui spiegava: "Lascio Twitter. Ho provato a restare, ma l'atmosfera è diventata troppo tossica. Seguitemi su Threads, se volete." Lo scrittore ha rapidamente conquistato un seguito su Bluesky, dove ha continuato a parlare in modo critico di Trump.

"Proprio quando pensi che Donald Trump non possa scendere più in basso o essere più vergognoso, oggi incolpa l'Ucraina per la guerra e chiama Zelenskyj un dittatore, quando sa perfettamente che le continue rielezioni di Putin sono una farsa", ha scritto King su Bluesky un giorno prima del ritorno a X.

In un post di Bluesky della scorsa settimana, aveva scritto: "Trump e Musk stanno sostanzialmente ignorando la Costituzione che loro - Trump, almeno - hanno giurato di difendere".

Il ritorno di Stephen King su X coincide con l'uscita del film di Oz Perkins The Monkey, tratto da un suo racconto. La pellicola horror con Theo James sarà nei cinema italiani a partire dal 20 marzo. Nel frattempo è in corso la promozione americana che ha visto King posare con lo speciale cestello di popcorn a forma di scimmia realizzato per il film.

The Monkey parla di due fratelli gemelli, Hal e Bill, che scoprono una vecchia scimmia giocattolo del padre in soffitta, quando una serie di morti raccapriccianti inizia a verificarsi intorno a loro. I fratelli decidono di buttare via la scimmia e di andare avanti con le loro vite, allontanandosi nel corso degli anni. Ma quando le morti misteriose ricominciano, i fratelli devono riunirsi per trovare un modo per distruggere la scimmia.