Stephen King ha dato solo un consiglio ai produttori de La Lunga Marcia, per amore di realismo

Lo stesso King è rimasto piacevolmente soddisfatto dal risultato finale, ma ha comunque avuto un consiglio per i produttori del film

Il team dietro l'adattamento cinematografico del 2025 del romanzo di Stephen King La Lunga Marcia ha collaborato con il leggendario autore alla stesura della sceneggiatura, e il produttore ha rivelato che lo scrittore ha fatto un'unica osservazione dopo aver letto il copione, che ha portato a un cambiamento fondamentale.

La trama del film segue un gruppo di adolescenti che partecipano alla competizione che dà il titolo al film, in cui devono mantenere una certa velocità di marcia a tempo indeterminato. Chi resta indietro viene ucciso, fino a quando ne rimane solo uno.

Adattare correttamente il romanzo di King è stato un compito che la troupe ha preso molto sul serio, e la sceneggiatura è stata inviata a King per la revisione. In una recente intervista, il produttore de La Lunga Marcia Roy Lee ha detto che King "ha avuto solo un consiglio quando gli abbiamo dato la sceneggiatura", riguardante il ritmo obbligatorio della competizione.

Lo scrittore Stephen King

Il cambiamento fondamentale voluto da Stephen King

King ha deciso a posteriori che non era realistico che i personaggi mantenessero una velocità di sette chilometri all'ora per tutta la durata della storia, con il risultato che il cambiamento chiaramente stabilito nella campagna di marketing è stato ridotto a cinque chilometri all'ora.

"Stephen ha fatto solo un'aggiunta quando gli abbiamo dato la sceneggiatura. Ha detto: 'Potete cambiare da sette chilometri all'ora a 5?' Perché era quello che c'era scritto nel libro. Ha aggiunto: 'È impossibile camminare a sette chilometri all'ora per così tanto tempo'. È stata l'unica nota che ci ha restituito. Il finale era quello che era, e lui ha detto: 'Mi piace molto. Ma penso che dovreste ridurre la velocità di marcia'".

Il cambiamento nella velocità di camminata non avrà alcun impatto significativo sulla trama de La lunga marcia, ma migliorerà solo moderatamente la sua credibilità. Questa modifica contribuisce in realtà a dare maggior realismo, aiutando il pubblico ad accettare meglio la premessa. Gli spettatori saranno più propensi a credere che un giovane mediamente in buona forma fisica possa mantenere questa velocità di marcia per un certo periodo di tempo prima che inizino gli inevitabili orrori. In questo modo, potranno comprendere meglio lo stato d'animo dei personaggi e il motivo per cui hanno colto questa opportunità.