Stephen King contro Elon Musk: "20 dollari al mese per la spunta blu? Si fottano! Loro dovrebbero pagare me"

Stephen King potrebbe presto cessare di essere un utente Twitter verificato dopo l'annuncio dell'intenzione di Elon Musk di mettere la spunta blu a pagamento. Secondo le intenzioni del miliardario a capo di Tesla, gli utenti verificati potrebbero dover pagare fino a venti dollari al mese per conservare la spunta blu sul loro profilo, ma per il Re del Brivido la cifra è davvero eccessiva.

"$ 20 al mese per mantenere la mia spunta blu?" ha scritto Stephen King su Twitter. "Si fottano, loro dovrebbero pagare me. Se la mettono a pagamento, me ne vado come Enron."

La notizia secondo cui Twitter potrebbe iniziare a far pagare una cifra mensile agli utenti verificati è stata diffusa dal giornalista tech Casey Newton e segue l'acquisizione della società di social media da parte di Elon Musk la scorsa settimana. Domenica, Newton ha affermato nella sua newsletter Platformer che i dirigenti di Twitter stavano considerando l'idea di mettere a pagamento gli account verificati.

Stephen King svela l'unico film che lo ha fatto uscire dal cinema da adulto

Secondo Newton, Elon Musk "non ha preso una decisione definitiva" sul piano per iniziare a far pagare gli utenti verificati e "il progetto potrebbe ancora essere demolito". Durante il fine settimana, tuttavia, lo stesso Musk ha twittato: "L'intero processo di verifica è stato rinnovato in questo momento". Secondo il piano proposto, gli utenti dovrebbero iscriversi a Twitter Blue, un prodotto in abbonamento lanciato dall'azienda lo scorso anno. Twitter Blue attualmente costa 4,99 dollari al mese ma, secondo un rapporto di The Verge, potrebbe presto salire a 19,99 dollari al mese.