Stephen King svela il suo adattamento televisivo preferito tratto dai suoi romanzi

Mentre si attende l'arrivo sul piccolo schermo di The Stand, nuovo adattamento de L'ombra dello scorpione, dal 3 gennaio su Starzplay, Stephen King svela il suo adattamento televisivo preferito tra quelli tratti dai suoi romanzi.

Va detto che il Mago del Brivido ha una scelta piuttosto ampia visto che le sue opere sono state costantemente saccheggiate da cinema e televisione. Tra tante produzioni di maggior pregio o qualità discutibile, Stephen King ha indicato al New York Times il suo adattamento preferito, si tratta de La tempesta del secolo, miniserie in tre puntate realizzata nel 1999:

"La tempesta del secolo è il mio adattamento preferito tra tutti. Ho amato Colm Feore nei panni di Linoge, e ho amato la storia. L'hanno girato in Southwest Harbor, nel Maine, in inverno in mezzo alla neve, perciò hai davvero il senso di questa incredibile tempesta e delle persone intrappolate in essa. Hanno fatto un lavoro incredibile."

La miniserie vede una cittadina del Maine colpita da una potente bufera di neve, definita la "tempesta del secolo". Ma neve e gelo non sono i soli elementi portati dalla tempesta, visto che in città fa la sua comparsa anche il misterioso Andre Linoge. Mentre il villaggio cerca di superare la bufera, Linoge porterà alla luce i segreti dei suoi residenti promettendo che se gli daranno ciò che vuole, se ne andrà. Ma ciò che vuole è poter crescere uno dei bambini della città come se fosse suo costringendo i suoi abitanti a un patto terrificante.

Presto scopriremo il giudizio di Stephen King sulla nuova versione di The Stand, serie post-apocalittica che condivide incredibili somiglianze con l'attuale situazione visto che è ambientata durante una pandemia che decima la popolazione mondiale.

Potete leggere le nostre impressioni in anteprima su The Stand, serie post apocalittica tratta dal capolavoro di Stephen King. L'adattamento televisivo di può contare su un cast stellare composto da Whoopi Goldberg, che sarà l'ultracentenaria Madre Abigail, Alexander Skarsgård che sarà il perfido Randall Flagg, dotato di capacità sovrannaturali e animato dal desiderio di distruzione e caos. Con loro ci saranno anche James Marsden, che sarà Stu Redman, Amber Heard, nei panni di Nadine Cross, Odessa Young che sarà Frannie Goldsmith e Henry Zaga nella parte di Nick Andros. Dirige Josh Boone.