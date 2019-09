Stephen King: chi guarda 13 suoi film entro Halloween guadagnerà 1300 dollari!

Una compagnia pagherà 1300 dollari chi guarderà 13 film tratti dall'opera di Stephen King entro Halloween. Attenzione, però, la selezione è molto dura!

Lo scrittore Stephen King

Il lavoro dei sogno per i fan di Stephen King (purtroppo solo per quelli residenti in America) si è materializzato nell'offerta di USDish che promette 1300 dollari a chi riuscirà a guardare 13 film ispirati ai romanzi dello scrittore entro Halloween.

Nell'offerta si specifica che USDish cerca un tipo preciso di candidato per "il più terrificante esperimento sociale della stagione. Questo lavoro non è per i deboli di cuore, ma potrebbe essere per te. Il candidato ideale deve saper dettagliare la propria esperienza".

Stephen King: tutti i film tratti dai suoi libri in arrivo

Il vincitore della selezione dovrà monitorare i riportare i dati e le reazioni delle visioni, compreso battito cardiaco, spaventi improvvisi, visioni con il partner e variazioni nel sonno. La lista dei film da guardare include Carrie, Grano rosso sangue, Christine, la macchina infernale, Creepshow, Cujo, L'acchiappasogni, It, La nebbia, Pet Sematary, I vampiri di Salem's Lot, Shining e Misery.

USDish fornirà ai prescelti un Fitbit, una carta regalo per il cinema, e un kit di sopravvivenza che comprende una torcia, una coperta, popcorn, dolcetti e alcuni gadget delle opere di Stephen King. I requisiti per partecipare alla selezione sono essere residenti negli USA e essere maggiorenni. La domanda scade il 15 ottobre.