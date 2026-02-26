Stephen Amell e la cancellazione di Suits L.A. dopo una sola stagione: "Me ne assumo la colpa"

La serie Suits L.A. è stata cancellata dopo una sola stagione a causa dei risultati non all'altezza delle aspettative. Il protagonista Stephen Amell, durante il podcast Inside of You With Michael Rosenabum, si è ora assunto la responsabilità di quanto accaduto.

L'ammissione di Amell dopo la cancellazione

L'interprete dell'avvocato Ted Black nello spinoff di Suits ha spiegato: "Qualsiasi problema si abbia con lo show, perché penso ci fossero dei problemi, è il mio lavoro risolverlo, appianarli e farli dimenticare con qualche tipo di performance o qualcosa, tangibile o altro, per coprire quegli errori".

Amell in Suits LA

Stephen Amell ha aggiunto: "Perché fai qualcosa che è magnetico, carismatico, che risolvi quei problemi. E io non l'ho fatto".

L'attore ha sostenuto di non aver trovato nel personaggio di Ted Black qualcosa che potesse aiutare a superare quegli ostacoli e desse allo show una possibilità di continuare avanti.

Stephen ha inoltre ribadito: "Se lo show avesse avuto successo, avrei ricevuto una parte sproporzionata del merito, quindi penso sia giusto che io mi metta in prima linea e mi assumi la colpa. Sono il protagonista della serie e non ha funzionato".

I dubbi del creatore di Suits L.A.

La star del piccolo schermo ha svelato che anche il creatore Aaron Korsh aveva qualche dubbio riguardante il potenziale del progetto: "Quando ho visto il pilot di Suits L.A., ed era circa un mese dopo la fine delle riprese, mi sono seduto a parlare con Aaron Korsh, che ha creato Suits e Suits L.A., e stava facendo il montaggio del pilot. Aveva detto: 'Non so se funzionerà'".

Amell ha spiegato: "Molto di quello che voleva fare sembrava andare contro ciò che voleva il network. Sembra che... Non voglio dire che si siano scontrati, perché non ho fatto parte di quelle conversazioni, quindi non farò delle ipotesi. Ma semplicemente sembrava che ciò che voleva fare e quello che volevano loro fossero diversi".

Stephen ha poi concluso ammettendo che è stata dura accettare che Suits L.A. non sia stata rinnovata per una seconda stagione: "Ma non è colpa di nessuno. Abbiamo certamente pensato che ci sarebbe stata un'altra stagione e che avremmo risolto alcuni di quei problemi, ma è semplicemente accaduto che dicessero: 'No, chiuderemo il progetto'".

Jeff Bader, presidente di NBC, aveva motivato la scelta dichiarando che lo spinoff non aveva ottenuto i risultati sperati per vari motivi e non aveva il potenziale per una crescita che giustificasse la produzione della seconda stagione.