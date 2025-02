Stasera C'è Cattelan...su Rai 2 al via stasera con Olly, vincitore di Sanremo 2025: tutti gli ospiti

Al via questa sera la quinta edizione del late show di Rai 2 condotto da Alessandro Cattelan. Ecco tutti gli ospiti e le novità che ci aspettano.

La scrivania di Alessandro Cattelan si sta già scaldando: stasera infatti, martedì 18 febbraio, torna il suo late night show, Stasera C'è Cattelan...su Rai2. L'appuntamento è in seconda serata, alla conclusione di Stasera Tutto è possibile.

Stasera C'è Cattelan...su Rai 2: gli ospiti e le novità

Al rientro su Rai 2 dopo l'esperienza del DopoFestival, Cattelan riparte proprio dal Festival. Ospite della trasmissione infatti, sarà Olly, fresco di vittoria della 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Olly, vero nome Federico Olivieri, ha conquistato il primo posto all'Ariston con il brano Balorda Nostalgia, battendo per un soffio il secondo classificato, Lucio Corsi. Aveva già partecipato al Festival nel 2023 con il brano Polvere, classificandosi però 24esimo.

Valeria Golino

Oltre a Olly, Cattelan accoglierà in questa prima puntata anche due attrici: Valeria Golino e Tecla Insolia. Ogni puntata si concluderà con la partecipazione dell'Ospite misterioso, un ospite di cui il pubblico scoprirà l'identità insieme al conduttore. Il personaggio verrà presentato in maniera singolare, svelando un pacco al cui interno è contenuto proprio l'ospite della serata.

Le conferme

Alessandro Cattelan nel suo late show su Sky

Ad accompagnare Alessandro Cattelan e gli ospiti ci saranno come sempre la musica in studio degli Street Clerks, anche loro di ritorno dal DopoFestival, le rubriche con il pubblico e le grandi interviste con i protagonisti del mondo della musica, dello spettacolo, della cultura e dello sport. Stasera C'è Cattelan riparte quindi con tante novità, ma senza perdere il suo spirito originario.

Il format

Stasera C'è Cattelan va in onda su Rai 2 dal 2022, ed è basato sul precedente programma Sky E poi c'è Cattelan (2014-2020). Si tratta di un late show ispirato a quelli della tradizione televisiva statunitense, con interviste a personaggi famosi che vengono coinvolti in gag e momenti comici. Quella al via questa sera, è la quinta edizione.