Sanremo 2025, Alessandro Cattelan è il braccio destro di Carlo Conti: tutto quello che farà

Forse non condurrà direttamente Sanremo 2025, ma Alessandro Cattelan sarà uno dei protagonisti della prossima edizione della kermesse canora, come in tanti aveva pronosticato - anche da queste parti - dopo l'addio di Amadeus. Il conduttore piemontese sarà, in pratica, il braccio destro di Carlo Conti nell'avventura all'Ariston, e ad annunciarlo, durante il TG1 delle 20:00, è stato proprio il direttore artistico e conduttore del prossimo Festival.

Il Sanremo Giovani di Cattelan è un nuovo talent

Cosa farà Alessandro Cattelan per Sanremo? Alcune delle cose che in TV sa fare meglio: guidare un talent e condurre un late night show. Nello specifico, il talent è Sanremo Giovani, in onda dal 12 novembre al 10 dicembre su Rai 2 in seconda serata, che quest'anno sarà suddiviso in cinque serate, durante le quali lo show dovrà dare spazio e poi selezionare i talenti che arriveranno a febbraio sul palco dell'Ariston.

Ad accompagnare i giovani artisti ci sarà Cattelan, che ha condotto uno dei talent per eccellenza in Italia, X Factor, per ben 10 edizioni. Ci sarà naturalmente una giuria che valuterà le esibizioni nel corso delle puntate, e ci saranno dei finalisti, che si esibiranno il 18 dicembre su Rai 1 in una serata dal titolo Sanremo Giovani - Sarà Sanremo. Il conduttore di Tortona, in collegamento con il TG1 direttamente da via Carlo Conti, nel quartiere Greco a Milano, ha dichiarato: "Mi trovo in una zona signorile di Milano, dedicata al maestro Carlo Conti, mi sembrava il giusto ringraziamento per questa opportunità. Sono felice molto, mi ero preso una pausa dai talent, avevo voglia di tornare a parlare di musica, e questo è il modo migliore per farlo, con giovani ragazzi che possono partecipare al Festival".

E non è finita qui, perchè Alessandro Cattelan sarà anche il conduttore del Dopofestival nella "settimana santa" della TV (Sanremo andrà in onda su Rai 1 dall'11 al 14 febbraio 2025). Come aveva già annunciato in estate, Carlo Conti chiuderà prima le serate del Festival rispetto ad Amadeus e proprio per questo ha preferito ripristinare l'appuntamento con il Dopofestival (che in realtà ha continuato a esistere anche negli ultimi anni, solo con nomi e forme differenti). Come intende, Cattelan, affrontare un simile impegno? "Carlo mi ha proposto un progetto interessante, ampio, ed è un po' tutta la mia carriera, il talent da una parte e la seconda serata dall'altro. Accompagnerò i telespettatori con commenti, vi farò fare le ore piccole bellezze!" ha scherzato il conduttore in diretta al TG 1.