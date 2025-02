Olly ha vinto il Festival di Sanremo 2025: ecco la classifica finale

Olly è il vincitore di Sanremo 2025, Lucio Corsi al secondo posto, per Giorgia, la favorita della vigilia, solo il 6° posto: ecco la classifica completa.

Olly è il vincitore del Festival di Sanremo 2025. La sua Balorda nostalgia è stata dunque la canzone più votata dal voto incrociato delle giurie di Sala Stampa e Radio e dal televoto, che ha come sempre giocato un ruolo fondamentale. Insieme a lui sul podio anche Lucio Corsi, al secondo posto, e Brunori Sas, in terza posizione.

La classifica finale di Sanremo 2025

1 - Olly

2 - Lucio Corsi

3 - Brunori Sas

4 - Fedez

5 - Simone Cristicchi

6 - Giorgia

7 - Achille Lauro

8 - Francesco Gabbani

9 - Irama

10 - Coma_Cose

11 - Bresh

12 - Elodie

13 - Noemi

14 - The Kolors

15 - Rocco Hunt

16 - Willie Pyote

Sara Toscano

18 - Shablo, Guè, Joshua

19 - Rose Villain

20 - Joan Thiele

21 - Francesca Michielin

22 - Modà

23 - Massimo Ranieri

24 - Serena Brancale

25 - Tony Effe

26 - Gaia

27 - Clara

28 - RKomi

29 - Marcella Bella

I premi collaterali

Sul palco di Sanremo, nella serata finale, è tornata anche Bianca Balti, co-conduttrice durante la seconda puntata, per consegnare alcuni dei premi collaterali della manifestazione. Che, fatta eccezione per il Premio TIM, sono andati tutti agli artisti presenti nella cinquina finale.

Premio Lucio Dalla a Simome Cristicchi per Quando sarai piccola

Premio Mia Martini della Sala stampa a Volevo essere un duro di Lucio Corsi

Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale a Quando sarai piccola di Simone Cristicchi

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a L'albero delle noci di Brunori Sas

Il Premio per l'artista più votato sull'applicazione TIM è andato a Giorgia, in lacrime per gli applausi e la standing ovation del pubblico.