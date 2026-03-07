Antonella Clerici, la stoccata a Cattelan: 'Se no resti un fighetto'. Lui replica

Nelle ultime ore è nata una piccola polemica televisiva tra Antonella Clerici e Alessandro Cattelan. Tutto è partito da una battuta della conduttrice Rai che molti hanno interpretato come una frecciata proprio al collega. La risposta di Cattelan non si è fatta attendere ed è arrivata sui social con un video ironico. Il tutto ruota attorno alla famosa metafora del sugo, diventata ormai virale e che richiama anche una celebre immagine usata - secondo la Clerici - anni fa da Luciano Ligabue per descriverla.

La frase di Antonella Clerici che ha acceso la polemica

Durante una puntata del programma È sempre mezzogiorno!, Clerici ha parlato della necessità per i personaggi televisivi di avere un rapporto diretto con il pubblico. Nel farlo ha ripreso proprio la metafora del "sugo". "Vi do una notizia: per essere nazional-popolari, incontrare e avere un rapporto con le persone, bisogna sapere di sugo. Se no si rimane dei fighetti".

Una frase che molti utenti sui social hanno collegato ad Alessandro Cattelan. Già in precedenza, rispondendo a un commento online che metteva a confronto l'empatia di Gianluca Gazzoli con il distacco di Cattelan, la conduttrice aveva scritto che "sporcarsi con il sugo è un elemento imprescindibile se vuoi fare tv popolare". Concetto poi ribadito anche in televisione.

Alessandro Cattelan

La risposta ironica di Alessandro Cattelan

Poco dopo è arrivata la replica del diretto interessato. Cattelan ha pubblicato sui social un breve video ironico in cui finge di guardare la propria camicia come se si fosse macchiato: "Wooh, mi sono sporcato di sugo! Ah no... è soia. Niente". Una battuta che molti hanno interpretato come una risposta indiretta alla conduttrice, ma sempre con il tono leggero e sarcastico che caratterizza spesso il presentatore.

Quando Clerici lo disse direttamente a Cattelan

Qualche mese fa Antonella Clerici era stata ospite di Cattelan nel podcast Supernova e proprio in quell'occasione gli aveva dato un consiglio molto simile. Secondo la conduttrice, il presentatore piemontese dovrebbe mostrarsi più empatico e coinvolgente per conquistare davvero il pubblico della tv generalista.

"Ti diverti tu, ma devi far divertire anche gli altri. Devi coinvolgerli. Ogni tanto devi dare di più dal punto di vista emotivo." Un'osservazione che, con il tempo, si è trasformata nella celebre metafora dello sporcarsi di sugo. Secondo la Clerici, quell'espressione sarebbe stata usata contro di lei da Luciano Ligabue, che avrebbe rifiutato di partecipare al Festival di Sanremo da lei condotto perché Antonella "sapeva troppo di sugo". Una frase che lo stesso Ligabue ha sempre sostenuto di non aver mai pronunciato.

Il momento professionale del conduttore televisivo in Rai

La discussione arriva in un momento particolare per Alessandro Cattelan. Negli ultimi anni il conduttore ha lavorato con diversi programmi in Rai, ma non sempre con risultati convincenti in termini di ascolti. Il suo show Da Grande su Rai 1, ad esempio, non ha ottenuto il successo sperato. E recentemente il dirigente Rai Stefano Coletta aveva commentato la situazione del presentatore spiegando che il suo stile resta "un talento complicato per la tv generalista", sottolineando la necessità di ampliare il pubblico di riferimento.