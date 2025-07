Alessandro Cattelan: "La Rai è stata un'ottima esperienza". E su Sky: "Spesso mi manca"

Durante la conferenza stampa di presentazione di Italia's Got Talent, Alessandro Cattelan ha risposto a una domanda sulla sua esperienza in RAI, che sembra ormai definitivamente conclusa

Dopo aver condotto tante edizioni di X Factor, Alessandro Cattelan, per la prima volta nella sua carriera, sarà giudice. Lo farà a Italia's Got Talent 2025, la quattordicesima edizione del talent, su Disney+ per nove settimane dal 5 settembre.

La notizia del nuovo progetto in streaming è arrivata nel momento in cui si rincorrevano le voci del suo addio alla RAI, dove era approdato nel 2021 dopo una stagione trionfale su Sky.

Alessandro Cattelan non ha rimpianti nei confronti della RAI

Durante la conferenza stampa di presentazione, è arrivata, immancabile, la domanda al nuovo giudice sulla sua esperienza nel servizio pubblico. Alessandro Cattelan, dopo settimane di silenzio in merito al suo futuro professionale (di cui moltissimo si sta parlando), è intervenuto sulla questione RAI con un tono conciliante. "L'avventura in Rai è stata ottima" ha esordito l'ex Vj di MTV. "L'ho voluta fortemente, mi volevo confrontare con una cosa nuova. Me la sono cercata ed è stata un'ottima esperienza".

Tuttavia Cattelan non è riuscito a nascondere una nota nostalgica parlando del suo passato a SKY: "Venivo da un contesto in cui stavo bene e che spesso mi manca. Lì avevo dato tutto e a un certo punto mi sono reso conto che non sapevo più cosa offrire".

Nel presente di Cattelan c'è Disney+, il futuro sarà in RAI o Mediaset?

Per adesso si pensa a Italia's Got Talent, anche perchè l'avventura non è finita con le puntate registrate: il 31 ottobre andrà in onda, in diretta sulla piattaforma streaming, la finale dell'edizione n°14.

Nel frattempo però potrebbero sciogliersi alcuni nodi legati al suo futuro: durante la presentazione dei nuovi palinsesti, infatti, nè la RAI nè Mediaset hanno chiarito se il conduttore piemontese farà parte della loro squadra o meno per il prossimo anno.

Al momento Cattelan sembra più lontano che mai dall'azienda del servizio pubblico, dove il suo Stasera c'è Cattelan su Rai 2 è stato interrotto, e dove i format che l'hanno visto conduttore anche su RaiPlay sono alla ricerca di un nuovo volto.

Neppure a Mediaset, però, la situazione sarebbe così chiara: Pier Silvio Berlusconi dieci giorni fa ha infatti dichiarato che l'interesse della sua azienda è assolutamente reale. Alessandro Cattelan è stato infatti chiamato per registrare il numero zero di un nuovo show, e la "prova" avrebbe anche soddisfatto l'azienda, ma al momento a Cologno Monzese dovrebbero valutare il reale interesse per il nuovo format, oltre che studiare la migliore collocazione possibile.

Voci di corridoio, però, riferiscono che Maria De Filippi starebbe facendo di tutto per aggiungere il talento del conduttore alla sua corte, a cui avrebbe anche offerto una poltrona ad Amici.