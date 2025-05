Stasera c'è Cattelan, su Rai 2 dopo l'Eurovision finalmente in TV l'ultima puntata di stagione (e di sempre?)

Sembrava se ne fossero perse le tracce, invece stasera su Rai 2 andrà in onda, in seconda serata, dopo la seconda semifinale dell'Eurovision, la decima e ultima puntata della quinta stagione di Stasera c'è Cattelan...su Rai 2.

La puntata, prevista inizialmente per martedì 22 aprile, è stata poi spostata in seguito al cambiamento di palinsesti dovuto alla scomparsa di Papa Francesco e poi mai più trasmessa.

Gli ospiti del finale di stagione

Sangiovanni a Sanremo 2024

Alessandro Cattelan accoglierà alla sua scrivania Sangiovanni, Ambra Angiolini e Manuel Agnelli, oltre all'Ospite Misterioso, la cui identità è sconosciuta anche allo stesso Cattelan. Tutti gli ospiti presenteranno i loro nuovi progetti. A partire da Sangiovanni, di nuovo sulle scene con il singolo Luci allo Xeno, dopo essersi preso un periodo di pausa dalla musica. Ambra Angiolini invece, è stata protagonista nel film Afrodite, mentre Manuel Agnelli è impegnato in un tour teatrale con lo spettacolo Lazarus, scritto da David Bowie.

Gli ascolti e il futuro del late show

Sanremo 2024: Alessandro Cattelan in una foto

Con quest'ultima puntata si chiude una stagione fortunata dal punto di vista degli ascolti, grazie soprattutto al traino di Stasera Tutto è Possibile.

La penultima puntata infatti, quella dopo la conclusione del game show, era scesa dal 10,9% di share al 4,9%. Tanto che si vocifera che il late show sarebbe a rischio chiusura a causa dei costi elevati. Davide Maggio lo aveva rivelato tempo fa, ma per ora non è arrivata alcuna conferma o smentita in merito.

Quel che è certo, è che nel frattempo Cattelan sarà uno dei giurati nella prossima edizione di Italia's got talent su Disney+. E proprio ieri si è parlato di lui come di uno dei "nuovi volti" su cui Canale 5 potrebbe decidere di puntare nella prossima stagione.