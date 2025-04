Stasera c'è Cattelan...su Rai 2 chiude? Ecco cosa sta succedendo

Brutte notizie per Alessandro Cattelan. Il late show di Rai 2 infatti, sarebbe a rischio di cancellazione per gli ascolti non esaltanti, a cui si aggiungerebbero dei costi importanti.

Ecco dunque cosa sta succedendo in Rai in queste ore.

Stasera C'è Cattelan a rischio chiusura

Jimmy Fallon faccia a faccia con Cattelan

A dare la notizia, è stato Davide Maggio nel suo sito: secondo il giornalista, il programma rischia di non essere riconfermato. Gli ascolti conquistati finora devono molto al traino di Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino, che ha portato il canale ad essere persino prima rete televisiva sopra Rai Uno e Canale 5. Con la conclusione di STEP però, il late show di Cattelan ha dimezzato i propri ascolti: 4,9% di share nell'ultima puntata contro il 10,9% della precedente.

Così Stasera c'è Cattelan...su Rai 2 rischierebbe di essere chiuso, ironia della sorte, proprio quando gli ascolti erano stati più alti.

In realtà vi era già stato un ridimensionamento, dato che le puntate previste erano diminuite: da tre a settimana nella prima stagione del 2022, a in quella attualmente in corso.

Proprio pochi giorni fa era arrivata la notizia che il conduttore sarebbe stato il nuovo giurato di Italia's Got Talent, tornando così ad un pubblico di nicchia.

Il programma

EPCC LIVE: un'immagine dello show Sky condotto da Alessandro Cattelan

Stasera C'è Cattelan va in onda su Rai 2 dal 2022, ed è basato sul precedente programma Sky E poi c'è Cattelan (2014-2020). Si tratta di un late show ispirato a quelli della tradizione televisiva anglosassone, con interviste a personaggi famosi che vengono coinvolti in gag e momenti comici. Quella attualmente in corso, è la quinta edizione.