Canale 5 alla ricerca di novità: Alessandro Cattelan, Pio & Amedeo e nuovi format per contrastare De Martino?

Novità in arrivo per il palinsesto di Canale 5: la rete sta sperimentando nuovi format per l'access prime time e fronteggiare i pacchi di De Martino su Rai 1. Ecco quali sono i nomi coinvolti.

Che il palinsesto di Canale 5 abbia bisogno di un rinnovamento, è sotto gli occhi di tutti. Striscia la notizia fatica contro Affari Tuoi, che registra ascolti più che doppi, e anche la prima serata è in affanno.

Ecco allora che la rete sta cercando una soluzione, testando la registrazione di numeri zero con nuovi volti. Scopriamo chi sono.

Le dichiarazioni di Piersilvio Berlusconi

Venezia 2009: Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin

In un incontro con la stampa avvenuto lo scorso dicembre, Piersilvio Berlusconi aveva già ventilato questa possibilità: "Ci potrebbero essere altri prodotti, magari un'alternanza con Striscia, così come già succede nella nostra fascia del preserale, come fanno anche in Rai. Questa ipotesi non è da escludere". Pur rimanendo in "splendidi rapporti" con Ricci dunque, si stavano comunque valutando delle strategie per far crescere la rete sul fronte ascolti.

Le registrazioni dei nuovi numeri zero

EPCC LIVE: un'immagine dello show Sky condotto da Alessandro Cattelan

Nei mesi scorsi, visti gli ottimi ascolti, si era già parlato del passaggio de La Ruota della Fortuna dal preserale all'access time. Nel frattempo però, Bubino Blog ha riportato che in questi giorni Canale 5 ha testato dei programmi da trasmettere dopo il TG5. Sempre Bubino Blog, svela anche i nomi dei personaggi coinvolti: Pio e Amedeo, Michelle Hunziker, Ilary Blasi e persino Alessandro Cattelan.

Tutti loro avrebbero registrato un game show sulla scia di Ok, il prezzo è giusto!, mentre Cattelan avrebbe registrato un numero zero prodotto da Fremantle.

Striscia la notizia

Striscia la Notizia: l'inviato Valerio Staffelli tenta di consegnare un enorme Tapiro d'Oro a Silvio Berlusconi (novembre 2011)

Tuttavia Striscia la Notizia non verrà accantonata. Antonio Ricci infatti, ha confermato che il programma tornerà nella prossima stagione televisiva e che tra i conduttori sono riconfermati Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Una dichiarazione che non stride con quanto detto da Piersilvio Berlusconi che, appunto, aveva parlato proprio di alternanza.