Starsky & Hutch: in arrivo il remake al femminile

Starsky & Hutch fa ritorno sul piccolo schermo, ma stavolta in versione femminile: la nuova serie in arrivo racconterà le vicende delle poliziotte Sasha Starsky e Nicole Hutchinson.

Un nuovo reboot della serie poliziesca anni '70 di culto Starsky & Hutch è in lavorazione presso Fox, ma stavolta conterrà un tocco molto femminile. Fox starebbe infatti sviluppando una nuova serie drammatica della durata di un'ora a episodio, come anticipa Hollywood Reporter, ma stavolta le protagoniste saranno due donne.

La locandina di Starsky e Hutch

La rivisitazione moderna ruoterà, infatti, attorno a due detective donne, Sasha Starsky e Nicole Hutchinson. Le due agenti risolvono i crimini nell'insolita città di Desert City rimanendo fedeli alla loro amicizia, alla loro bellezza e in qualche modo cercando anche di svelare il mistero dietro chi ha mandato i loro padri in prigione 15 anni prima per un crimine che non avevano commesso.

Sam Sklaver ed Elizabeth Peterson saranno sceneggiatori e showrunner del progetto prodotto da Sony Pictures Television e Fox Entertainment.

Top 50 Anni '80: i nostri film e momenti cult del cinema USA - parte 1

Creata da William Blinn e prodotta da Spelling-Goldberg Productions, la serie originale Starsky e Hutch, andata in onda su ABC dal 1975 al 1979, era incentrata su due detective: lo scaltro David Michael Starsky (interpretato da Paul Michael Glaser) e il più rigoroso Kenneth Richard "Hutch" Hutchinson (David Soul). I due scorrazzavano per le strade dell'immaginaria Bay City, in California, su una Ford Gran Torino a due porte. Sony TV, allora conosciuta come Columbia Pictures Television, produceva la serie originale.

Nel 2004 Starsky e Hutch ha avuto un reboot cinematografico diretto da Todd Phillips he ha visto le star Ben Stiller e Owen Wilson nei panni della celebre coppia di poliziotti californiani.