David Soul, star della serie Starsky & Hutch, è morto a 80 anni

David Soul, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo del detective Kenneth "Hutch" Hutchinson nella serie Starsky & Hutch, è morto all'età di 80 anni nella giornata di giovedì 4 gennaio 2024.

La notizia è stata data dalla moglie, Helen Snell, dichiarando che aveva compiuto una "valorosa battaglia con l'amorevole compagnia della sua famiglia".

L'addio alla star della tv

Helen ha aggiunto nel suo comunicato sulla morte di David Soul: "Ha condiviso molti straordinari doni nel mondo come attore, cantante, narratore, artista creativo e caro amico. Il suo sorriso, la sua risata e la sua passione per la vita saranno ricordati dalle tante persone che lo hanno conosciuto".

L'attore ha interpretato Hutch nella serie cult dal 1975 al 1979, recitando accanto a Paul Michael Glaser.

Tra i progetti in cui ha recitato nella sua carriera c'è anche la serie Here comes the brides, ispirata al musical Sette Spose per Sette Fratelli, e il film Magnum Force.

Soul aveva iniziato a recitare a metà degli anni '60, ottenendo poi parti in progetti come The Merv Griffin Show, Star Trek, Casablanca e The Yellow Rose, e più recentemente negli show britannici Poirot, Dalziel and Pascoe e Lewis.

Tra i suoi successi come cantante ci sono poi Don't Give Up On Us e Silver Lady.