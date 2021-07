Stargirl: da stasera su Rai4 la prima stagione della serie DC

Si chiama Stargirl ed è la serie DC pronta finalmente al debutto in Italia, a partire da stasera su Rai4 alle 21:20. Penultima aggiunta televisiva all'Arrowverse, la serie si basa sull'omonimo personaggio DC Comics creato alla fine degli anni '90 da Geoff Johns.

Locandina di Stargirl

Nei primi 3 episodi, che saranno trasmessi in prima visione in questo lunedì 19 luglio, faremo ritorno sull'ormai leggendario Terra-2, a dieci anni dalla morte di tutti i componenti della Justice Society of America, a seguito di una battaglia contro l'Injustice Society.

La studentessa liceale Courtney Whitmore (interpretata da Brec Bassinger) riceve un'inaspettata eredità e scopre incredibili poteri, decidendo così di diventare la capostipite di una nuova generazione di supereroi.

Il patrigno di Courtney infatti, Pat Dugan (Luke Wilson), è stato il braccio destro di Starman. Recuperato lo Scettro Cosmico, Courtney assume quindi i poteri e l'identità di Stargirl, la nuova supereroina che può creare campi di forza, volare e leggere nel pensiero. Combattendo i criminali al fianco di nuovi supereroi come Wildcat (Yvette Monreal) e Hourman (Cameron Gellman), Stargirl ha il chiaro obiettivo di rifondare la Justice Society of America.

Stargirl, che negli Stati Uniti viene trasmessa da The CW come tutte le serie tv dell'Arrowverse, è stata rinnovata a maggio per la terza stagione.