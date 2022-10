Stargirl: la stagione 3 sarà l'ultima della serie targata DC

Stargirl, serie targata DC, si chiuderà ufficialmente con la sua stagione 3. La conferma arriva direttamente da Deadline, meno di un mese dopo che Nexstar Media Group ha completato l'acquisizione della rete. E mentre ce ne restiamo in attesa della messa in onda negli Stati Uniti dei suoi ultimi episodi a partire dal 7 dicembre, il finale di serie si avvicina sempre di più, prospettando qualche colpo di scena.

In base a quanto riportato dal noto sito d'intrattenimento, sembrerebbe proprio che la scelta verso la chiusura di Stargirl sia giunta da Nextar, segnalando al team di autori di mettersi a lavoro così da scrivere una conclusione definitiva.

Al centro della trama di Stargirl troviamo Courtney e il suo patrigno Pat Dugan alla guida di gruppo di giovani eroi, un tantino scapestrati, con l'obiettivo di raccogliere l'eredità della leggendaria Justice Society of America.

Parlando di questa chiusura Geoff Johns, il creatore delle serie, ha rivelato: "Stargirl ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore per molte ragioni. Con tutti i cambiamenti in arrivo sulla rete eravamo consapevoli che forse sarebbe stata l'ultima stagione, quindi, quando l'abbiamo scritta siamo partiti già con questa possibilità in mente, e abbiamo consegnato quella che credo sia la migliore stagione di Stargirl mai vista, con una chiusura creativamente completa", per poi continuare, "Il cast e la troupe sono stati straordinari e vorrei ringraziarli per avermi aiutato a dare vita a questa serie. Brec ha incarnato Courtney in ogni modo possibile, con grazia, forza e umorismo, superando le mie più rosee aspettative. Sono grato a WBTV e The CW per averci dato un posto in cui raccontare questa storia e onorare la mia amata e defunta sorella. Inoltre sono estremamente grato alla stampa e ai fan che ci hanno sempre sostenuto per tre fantastiche stagioni. La maggior parte delle serie non arriva mai così lontano. Non potremmo essere più orgogliosi del nostro show e della community di fan che ha costruito!".

Stargirl nasce come fumetto DC nel 1999 dalla mano e dal cuore di Johns stesso, ispirato dalla sorella, scomparsa in un incidente aereo nel 1996 .