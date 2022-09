Stargirl 3, Courtney si allena con Starman nel video promozionale dell'episodio "The Suspects"

Guardiamo insieme il video promozionale del nuovo episodio della terza stagione di Stargirl, "The Suspects".

Stargirl è tornato con la sua terza stagione (sottotitolata "Frenemies"), e adesso il secondo episodio dello show si mostra con un video promozionale che vede protagonisti Courtney e Starman.

"È ora di salire di livello" sentiamo dire a un entusiasta Sylvester Pemberton a.k.a Starman (Joel McHale) alla sua giovane erede, Courtney Whitmore (Brec Bassinger) nel video promozionale del nuovo episodio della terza stagione di Stargirl, "The Suspects".

A Blue Valley i nostri eroi sono infatti nel mezzo di un murder mystery, e bisogna agire al più presto per scoprirne il colpevole. Per cui, la giovane eroina necessiterà di tutto l'aiuto possibile, e possibilmente, di un bel level-up!

"Un misterioso omicidio a Blue Valley - Dopo essersi imbattuti in un inaspettato omicidio a Blue Valley, i membri della JSA vanno alla ricerca di possibili sospetti. Un confronto piuttosto teso con The Shade (guest star Jonathan Cake) fa comprendere a Courtney (Brec Bassinger) e Pat (Luke Wilson) che i vecchi modi di fare di Sylvester (Joel McHale) potrebbero metterli nei guai. Barbara (Amy Smart) intanto, si propone di aiutare Paula (Joy Osmanski), i cui tentativi di ambientarsi non sono andati al meglio finora" si legge nella sinossi ufficiale dell'episodio riportata anche da Comicbook.

L'episodio "Frenemies - Chapter 2: The Suspects" è scritto da Robbie Hyne e diretto da Andi Armaganian. Tra gli altri appariranno anche Yvette Monreal, Trae Romano, Cameron Gellman, Anjelika Washington, Meg DeLacy, Neil Hopkins, Hunter Sansone e Alkoya Brunson.