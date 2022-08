Stargirl 3, scopriamo cosa ci riserva la sinossi di "The Blackmail"

Cosa accadrà nel nuovo episodio della terza stagione di Stargirl, "The Blackmail"? Scopriamolo insieme con la sinossi appena diffusa da The CW.

Manca pochissimo al debutto di Stargirl 3 su The CW, e nel frattempo sono già state diffuse le sinossi dei primi episodi. Vediamo insieme quella del terzo episodio, The Blackmail.

Dopo un'intensa seconda stagione di Stargirl, in cui Courtney (Brec Bassinger) e il resto della JSA sono riusciti a sventare le incombenti minacce su Blue Valley, e che ha visto non solo la sconfitta di Eclipso e il ritorno di Sylvester Pemberton/Starman (Joel McHale) in città, adesso i nostri eroi sono alle prese con un misterioso omicidio, lo stesso che anticipava anche la giovane protagonista in una precedente intervista ("Sapete una cosa, ve lo dirò direttamente: [nella terza stagione avremo a che fare con un] murder mystery! E scopriremo come il bene e male dovranno convivere nella stessa città, e anche scoprire chi è l'assassino!" raccontava Bassinger ai microfoni di TV Line).

Sarà anche per questo, dunque, che la terza stagione di Stargirl porta il sottotitolo "Frenemies", e che il terzo episodio si intitola "Frenemies - Chapter Three: The Blackmail".

"Alla ricerca di equilibrio - Courtney (Brec Bassinger) e la JSA ricevono una soffiata anonima che potrebbe aiutarli nella loro indagine sull'omicidio. Nel frattempo, dopo che gli è stato detto di trovare un equilibrio, Sylvester (Joel McHale) inizia a cercare un lavoro a Blue Valley, cercando intanto di capire chi è Sylvester Pemberton tolta l'identità di Starman" si legge nella sinossi ufficiale dell'episodio scritto da Taylor Streitz e diretto da Walter Carlos Garcia, come riporta anche Comicbook.

Stargirl tornerà il 31 agosto su The CW con il primo episodio della terza stagione, mentre il secondo andrà in onda il 7 settembre. Il terzo, invece, arriverà il 14 settembre sugli schermi americani.