Stargate: Amazon ordina una nuova serie della saga per Prime Video

La saga di Stargate ritornerà sugli schermi televisivi: Amazon MGM Studios ha infatti annunciato di aver ordinato la produzione di una nuova serie.

Il progetto, che verrà prodotto per Prime Video, sarà curato da Martin Gero, che ha già fatto parte del team che ha lavorato al franchise e ha creato Blindspot.

Il nuovo progetto sci-fi

Stargate era uno dei marchi passati al controllo di Amazon dopo l'acquisizione di MGM, avvenuto nel 2022 con un investimento di 8.5 miliardi di dollari.

Il nuovo progetto è stato annunciato dopo Elle, serie ideata come prequel della commedia La rivincita delle bionde che avrà nel cast anche James Van Der Beek, il ritorno di Tomb Raider che avrà come protagonista Sophie Tuner, e Barbershop con star Jermaine Fowler. Tra i progetti ancora in fase di sviluppo, non ancora in produzione, c'è ad esempio uno show ispirato a Poltergeist.

Una scena di Stargate

Martin Gero sarà creatore, sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner di Stargate. Nel team della produzione ci sono inoltre Joby Harold e Tory Tunnel per Safehouse Pictures (Obi-Wan Kenobi), e Dean Devlin e Roland Emmerich che avevano realizzato il film sci-fi del 1994.

Il gruppo che lavora alla produzione comprenderà poi Brad Wright e Joe Mallozzi, da tempo coinvolti nell'universo della saga.

La serie riporterà quindi sul piccolo schermo l'universo in cui ci si può spostare attraverso il cosmo grazie allo Stargate, un antico macchinario dalle incredibili potenzialità.

Stargate, dopo il film del 1994, ha dato vita a numerose serie tv, tra cui Stargate SG-1 (1997-2007), Stargate Atlantis (2004-2009), e Stargate Universe (2009-2011), lo show animato Stargate Infinity (2002-2003) e la webserie Stargate Origins (2018).

Le dichiarazioni dello showrunner

Gero ha dichiarato: "Venti anni fa, il mio primo vero lavoro in televisione è stato come Story Editor di Stargate: Atlantis. Ho trascorso cinque anni lavorando a tutte e tre le serie, Stargate mi ha insegnato tutto sul fare televisione, è scritto nel mio DNA".

Il filmmaker ha continuato: "Sono incredibilmente elettrizzato che Amazon MGM Studios mi abbia affidato la guida di questo incredibile franchise nella sua prossima fase. Per chi ha mantenuto attivo il cancello grazie a convention, rewatch, e incrollabile fede, questa è per voi. E per chi si avvicina per la prima volta al nostro mondo, vi prometto che aspetta qualcosa di straordinario".