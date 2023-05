Stargate: nei piani originali era una trilogia con il mostro di Loch Ness e lo Yeti nei sequel

Nel corso di un'intervista, il produttore di Stargate ha rivelato che nei piani originari c'era una trilogia di film e che sarebbe stato incluso anche il mostro di Loch Ness.

Il produttore Dean Devlin è noto soprattutto per la sua collaborazione con il regista Roland Emmerich in film come Independence Day e Godzilla del 1998. Tuttavia, la loro prima collaborazione fu per Stargate, il film di fantascienza del 1994 con Kurt Russell e James Spader, incentrato sul celebre portale e sull'influenza degli alieni sull'antica civiltà umana.

Il film ha ricevuto critiche contrastanti ma è stato redditizio, fruttando 200 milioni di dollari con un budget relativamente basso. Tuttavia, i piani di Devlin ed Emmerich per una trilogia sono stati abbandonati dalla MGM, che aveva acquistato i diritti del film dai finanziatori originali, in favore della trasformazione della proprietà in un franchise televisivo.

Parlando con Yahoo Entertainment, Devlin ha svelato i piani suoi e di Emmerich per i sequel di Stargate.

"Io e Roland ci eravamo innamorati dell'idea di prendere cose che facevano parte del nostro subconscio mitologico", ha detto Devlin. "Il primo film chiedeva: 'Sono stati gli alieni a costruire le piramidi?', il secondo sarebbe stato: "Perché ci sono piramidi nella cultura Maya?'".

Bill McCay ha scritto cinque romanzi di Stargate ambientati dopo il film, senza alcun collegamento con il canone televisivo. Si sono invece basati sugli appunti di Emmerich per i piani originali di Stargate. Tuttavia, filtrati attraverso l'interpretazione di McCay di ciò che sarebbe potuto essere, i romanzi hanno poca somiglianza con ciò che Devlin ha descritto a Yahoo.

"Il terzo avrebbe legato tutto insieme", ha detto Devlin. "Avremmo avuto lo Yeti, avremmo avuto il Mostro di Loch Ness. Avrebbe avuto un senso il modo in cui queste cose sarebbero state collegate tra loro".