James Van Der Beek entra nel cast di Elle, serie prequel del film La rivincita delle bionde

James Van Der Beek ritornerà sul set di una serie televisiva in occasione di Elle, il progetto prequel del film La rivincita delle bionde.

Lo show è prodotto per Prime Video e racconterà la storia di Elle Woods, il personaggio interpretato sul grande schermo da Reese Witherspoon.

Il ruolo affidato all'attore

L'ex star di Dawson's Creek avrà un ruolo ricorrente negli episodi della prima stagione. James Van Der Beek, in Elle, interpreterà Dean Wilson, in corsa per essere eletto sindaco e attuale sovrintendente del distretto scolastico.

La serie è stata creata da Laura Kittrell (Insecure) e mostrerà Elle durante gli anni del liceo, permettendo agli spettatori di scoprire le esperienze che l'hanno segnata e aiutata a crescere.

Nel film La rivincita delle bionde, invece, Elle Woods si diplomava e si iscriveva a Harvard, dove studiava legge.

Il cast del prequel

La serie targata Prime Video avrà come star Lexi Minetree. Nel cast ci saranno anche June Diane Raphael nel ruolo di Eva, madre di Elle, e Tom Everett Scott che sarà Wyatt, il padre della protagonista. Tra gli interpreti ci saranno poi Gabrielle Policano (Liz), Jacob Moskovitz (Miles), Chandler Kinney (Kimberly), Zac Looker (Dustin), mentre Jessica Belkin (Madison), Logan Shroyer (Josh), Amy Pietz (Donna), Matt Ober (Principal Anderson), Chloe Wepper (Ms. Burke), David Burtka (Chad), Brad Harder (Charlie), Kayla Maisonet (Tiffany), e Lisa Yamada (Amber) saranno una presenza ricorrente.

La serie sarà prodotta da Witherspoon tramite la sua casa di produzione Hello Sunshine. Caroline Dries sarà coinvolta come co-showrunner e produttrice insieme a Kittrell. Nel team della produzione ci saranno inoltre Lauren Neustadter e Marc Platt. Jason Moore (Pitch Perfect) sarà il regista dei primi due episodi.