Star Wars: Visions Volume 2, trailer e poster dalla Star Wars Celebration: annunciati gli studi d'animazione

Star Wars: Visions Volume 2 sta per arrivare su Disney+, e nel frattempo alla Star Wars Celebration di Londra ci vengono mostrati il trailer e il poster dei nuovi episodi. Inoltre, sono stati rivelati gli studi d'animazione che hanno partecipato alla realizzazione della seconda stagione.

Buone nuove dalla capitale inglese, dove si è svolta la Star Wars Celebration 2023, l'evento di portata globale dedicato agli appassionati del mondo ideato tanti anni fa da George Lucas.

E mentre sono seguiti annunci su annunci, tra l'arrivo di nuovi film di Star Wars e novità su serie come Ahsoka, Andor e The Acolyte, si è parlato tanto anche di Star Wars: Visions.

È stato infatti mostrato un trailer ufficiale per la seconda stagione dello show in arrivo il 4 maggio su Disney+, assieme a un nuovo artwork promozionale.

"Nove nuovi corti. Nove studi d'animazione globali" si legge nella caption del tweet con allegato il poster, e tra questi troviamo, come riporta anche Comicbook, El Guiri (Spagna), Cartoon Saloon (Irlanda), Punkrobot (Cile), Aardman (Regno Unito), Studio Mir (Corea del Sud) Studio La Cachette (Francia), 88 Pictures (India), D'art Shtajio (Giappone) in collaborazione con LucasFilm Ltd. (USA) e Triggerfish (Sudafrica).

"Il responso al primo volume di Star Wars: Visions è stato incredibile. Ci ha reso orgogliosi vedere come questo progetto abbia avuto una tale risonanza con un così vasto gruppo di persone" aveva affermato in precedenza il produttore esecutivo dello show e senior vice president, Franchise Content & Strategy di Lucasfilm James Waugh.

Star Wars: Visions, Neil Patrick Harris e Lucy Liu nel cast di doppiatori della serie animata

"Abbiamo sempre visto Visions come una cornice attraverso cui celebrare il franchise in tanti modi diversi e dare spazio ad alcune delle migliori menti creative del momento. L'animazione sta vivendo una vera e propria rinascita a livello globale, e siamo costantemente sbalorditi dalla creatività che lo ha permesso e lo continua a permettere" ha poi continuato "Con il primo volume di Visions, vi sono state mostraste le menti più fantasiose e piene d'immaginazione dell'animazione giapponese. Con il secondo volume, continuiamo ad espanderci con alcuni degli artisti più talentuosi provenienti da tutto il mondo. Siamo così orgogliosi di potervi rivelare la line-up degli studi che hanno lavorato allo show. Ogni corto è incredibile, pieno d'anima, di fantasia e di valori che renderanno queste storie tipicamente starwarsiane, il tutto attraverso nuove forme e modi di vedere il potenziale di una storia targata Star Wars".