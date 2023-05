Star Wars: Visions 2, la recensione: Uno splendido mosaico animato per la Galassia lontana lontana

Non c'è giorno dell'anno migliore dello Star Wars Day per pubblicare nuovi contenuti legati alla saga creata da George Lucas e Disney+ ne approfitta per lanciare Star Wars: Visions 2, la nuova stagione della serie antologica animata che andremo a descrivere nella nostra recensione. Come per tutte le produzioni di questo tipo, faremo una panoramica dei singoli episodi, consapevoli che un discorso unitario e generico non sia il modo migliore per approfondire una produzione che fa della varietà e ricchezza di sfumature diverse il suo principale punto di forza.

Star Wars: Visions 2, una scena del quarto episodio, Io sono tua madre, realizzato dallo studio Aardman

Lo avevamo detto per la prima stagione (qui la recensione di Star Wars: Visions), infatti, e lo ribadiamo per questi nuovi episodi: quello che emerge guardando i nove episodi di Star Wars: Visions è l'incredibile spettro di suggestioni diverse che il mondo della saga può proporre, sia che si scelga di concentrarsi su ambiti narrativi già noti, mettendo al centro Jedi, Sith e dinamiche consolidate di Star Wars, sia che si scelga di mostrare luoghi e personaggi diversi dal solito, andando ad arricchire la palette narrativa di un mondo che può offrire ancora tantissimo al suo pubblico.

Star Wars: Visions 2, una scena dell'episodio Sith, realizzato da El Guiri

Prima di scendere nel dettaglio, è necessario sottolineare come la nuova stagione della serie animata di Star Wars coinvolga altri studi di primissimo piano del mondo dell'animazione, a cominciare dalla britannica Aardman, che si è ovviamente cimentata con l'animazione stop motion (ma ci sono anche altri due splendidi corti con la medesima tecnica in questa raccolta), sia l'irlandese Cartoon Saloon e il coreano Studio Mir, che confermano ancora una volta il loro valore. Un altro colpo messo a segno, dopo l'ottima accoglienza dell'anno scorso, che ci lascia con la speranza di poter vedere altre future stagioni di questo splendido mosaico animato che la serie sta componendo episodio dopo episodio.

2x01 Sith

Star Wars: Visions 2, una scena dell'episodio 1, Sith

Rodrigo Blaas a testi e regia, studio El Guiri per la realizzazione, Sith è un'opera notevole, un corto di 14 minuti che rappresenta un'apertura in grande stile per Star Wars Visions 2. L'episodio mette al centro del racconto un personaggio femminile dal character design intrigante accompagnata da un piccolo robot che risponde al nome di E2, una ex Sith che si trova a doversi confrontare con il proprio passato quando il suo vecchio maestro la ritrova e l'affronta. Quello che colpisce di Sith è il look ricercato, un'attenzione ai colori e i contrasti, sia laddove una predominanza di bianco per lo sfondo viene macchiato da sprazzi di tinte accese, sia quando i toni si fanno più cupi e virati al rosso, per un approccio pittorico che lo caratterizza in modo radicale. Splendida, però, anche la componente musicale che accompagna le attività della protagonista e il conflitto necessario a completare il dipinto a cui sta lavorando.

2x02 La grotta dell'urlante (Screecher's Reach)

Star Wars: Visions 2, una scena del secondo episodio firmato Cartoon Saloon, La grotta dell’urlante

Durata similare anche per il secondo episodio, Screecher's Reach, che con i suoi 13 minuti conferma tutte le sensazioni positive che abbiamo sempre provato guardando le produzioni di Cartoon Saloon. C'è Paul Young ai testi di una storia che racconta di una ragazza che scopre una leggendaria cava infestata insieme ai suoi amici, ed è inutile dire che sarà un evento che cambierà per sempre la sua vita. Se la qualità è una conferma di eccellenza dello studio, lo è anche lo stile visivo che si allinea a quanto prodotto in precedenza, per un'animazione tradizionale che regala calore e sfumature, per fondali che sanno dare profondità pur nella loro bidimensionalità, per quelle atmosfere uniche che lo studio riesce a mettere in scena con maestria. Un piccolo capolavoro dai toni cupi e affascinanti.

Star Wars: Visions 2, una scena dell'episodio 2, La grotta dell’urlante

2x03 Tra le stelle (In the Stars)

Star Wars: Visions 2, una scena dell'episodio 3, Tra le stelle

Due sorelle contro l'Impero Galattico nel terzo episodio intitolato Tra le stelle (In the Stars in originale), scritto e diretto da Gabriel Osorio per lo studio Punkrobot. Le due protagoniste sono le ultime della loro stirpe e vivono nascoste in un territorio segnato dai soprusi e gli sfruttamenti dell'Impero, che si impadronisce dell'acqua del pianeta lasciandolo arido e sofferente, costringendo le due sorelle a reagire e lottare per la libertà e il benessere della loro terra. Una storia raccontata con le giuste atmosfere per farci partecipare del loro dramma e della loro lotta, con una fusione di tecniche interessante: se il corto è di base in stop motion, ci sono degli inserti con lo stile dei graffiti per raccontare l'antefatto e il background della storia e delle protagoniste.

2x04 Io sono tua madre (I Am Your Mother)

Star Wars: Visions 2, una scena dell'episodio 4, Io sono tua madre

Si prosegue in continuità con l'episodio successivo, Io sono tua madre, rimanendo in ambito stop motion e affidandoci a uno degli studi leader di questo campo tecnologico, la Aardman. Autrice del corto è Magdalena Osinska e si nota una mano femminile nella definizione dei personaggi, a partire dalla giovane pilota di razza Twi'lek Anni, imbarazzata dalla dolce e fin troppo affettuosa madre con la quale però si trova a far squadra per una gara di famiglia in Accademia. Una competizione che mette alla prova il loro rapporto, ma che è messa in scena con gusto dallo studio di Bristol, che dimostra il solito tocco personale nel racconto, nell'umorismo e nell'animazione che rende unico il loro approccio al mondo Star Wars. 11 minuti scarsi di un episodio per il quale abbiamo provato grande affetto e che speriamo possa conquistare il pubblico.

2x05 Viaggio verso la terra oscura (Journey to the Dark Head)

Star Wars: Visions 2, una scena dell'episodio 5, Viaggio verso la terra oscura

L'episodio del giro di boa della stagione è anche il più corposo come minutaggio, arrivando ai 18 minuti totali. Si tratta di Viaggio verso la terra oscura ed è firmato da Studio Mir, quindi con un look che vira verso un sapore orientale, rispetto ai precedenti. È la storia di un gruppo di giovani, e disillusi, Jedi che si riuniscono per portare avanti una missione rischiosa e cambiare gli equilibri della guerra galattica, stando attenti alle forze oscure che li tallonano. Un episodio di grande atmosfera, che cerca di costruire qualcosa di approfondito e riflessivo, ma non rinuncia alla componente più action mettendo insieme un racconto che si dimostra il più articolato e completo della stagione per varietà e profondità.

2x06 La ballerina spia (The Spy Dancer)

Star Wars: Visions 2, una scena dell'episodio 6, La ballerina spia

Tratto semplice ma carico di personalità ed efficace per La ballerina spia di Studio La Cachette, uno dei corti più originali nei contenuti, che si concentra su un contesto ambientale poco approfondito dalla saga: il corto scritto e diretto da Julien Chheng ci porta infatti in uno spettacolo di cabaret frequentato dalle Forze Imperiali, dove la prima ballerina usa le sue abilità per operare come spia per la Ribellione, mentre i suoi piani rischiano di essere messi a repentaglio dalla presenza di un misterioso ufficiale. La ballerina spia riesce a essere così ad accompagnare una peculiarità visiva ad una altrettanto intrigante premessa narrativa, diventando una delle parentesi tematiche più interessanti della serie.

Star Wars: Visions 2, una scena del sesto episodio, La ballerina spia

2x07 I banditi di Golak (The Bandits of Golak)

Star Wars: Visions 2, una scena dell'episodio 7, I banditi di Golak

Un'attenzione local molto sviluppata nel corto firmato dallo studio indiano 88 Pictures, intitolato da I banditi di Golak e scritto da Ishan Shukla, che segue la fuga di un ragazzo e sua sorella sensibile alla Forza dal proprio villaggio. Una fuga effettuata via treno e con le Forze Imperiali alle calcagna, che li porta a rifugiarsi in un pericoloso dhaba, un ristorante da strada tipico dell'India e il Pakistan. Una sovrapposizione culturale, quindi, che porta suggestioni indiane nel mondo di Star Wars in termini di atmosfere, costumi e scenografie, ma anche nelle coreografie di uno scontro condito da spade laser e movimenti che richiamano quelli del cinema da cui proviene lo studio. Una parentesi che incuriosisce perché dimostra quanto ampia e ricca di sfumature si presti ad essere la Galassia creata da George Lucas.

2x08 La cava (The Pit)

Star Wars: Visions 2, una scena dell'episodio 8, La cava

Con il penultimo episodio arriviamo a quello che ci ha convinti leggermente meno dal punto di vista visivo, perché La cava, realizzato dal studio D'Art Shtajio insieme a Lucasfilm, mette in campo un lavoro sul colore e le ombreggiature che ci è sembrato un passo indietro al livello tecnico degli altri episodio della stagione 2 di Star Wars: Visions. Ciò non toglie spessore, però, alla componente emotiva della storia e del giovane protagonista, un prigioniero indomito al lavoro per estrarre cristalli kyber per conto dell'Impero nella cava del titolo, che progetta una pericolosa fuga per se stesso e la sua gente. Un altro spaccato del mondo Star Wars che riesce a concentrare l'attenzione sulla gente comune della Galassia, piuttosto che sui Jedi in primo piano nella lotta contro il nemico imperiale.

2x09 Il canto di Aau (Aau's Song)

Star Wars: Visions 2, una scena dell'episodio finale, Il canto di Aau

Durata, 16 minuti, e argomento similari per l'episodio conclusivo della seconda stagione, Il canto di Aau, che si concentra sul popolo Korba e il loro lavoro di estrazione dei cristalli kyber per conto dei Jedi, capaci di restituire ai minerale corrotto il loro stato originale. Seppur immerso in questo aspetto specifico della mitologia di Star Wars, che ci viene introdotta nei cartelli iniziali dell'episodio, il corto realizzato in stop motion da Triggerfish e firmato da Nadia Darries e Daniel Clarke è quello che ha il look, la colorazione e l'approccio più peculiari della stagione nel raccontare di una giovane protagonista che ha un unico grande desiderio: cantare. Un desiderio che il padre la invita a tenere a bada, a causa dell'effetto che il suo canto ha sui cristalli nelle miniere vicine.