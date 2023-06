Star Wars, la trilogia prequel fa sembrare ridicoli i poteri di Luke Skywalker?

Secondo un'analisi, la trilogia prequel finirebbe per ridicolizzare i poteri di Luke Skywalker nella trilogia classica.

Stando a una nuova analisi, la trilogia prequel di Star Wars diretta da George Lucas finirebbe per ridicolizzare i poteri di Luke Skywalker nella trilogia classica, benché sia il personaggio più temuto dall'Imperatore Palpatine.

La trilogia prequel si focalizza sul Prescelto, ovvero Anakin Skywalker, concepito direttamente dalla Forza e destinato a portare equilibrio. Lucas ha indicato che Luke ha lo stesso tipo di potenziale del padre, anzi è probabilmente più potente di Darth Vader stesso, dato che il Signore Oscuro dei Sith è stato gravemente ferito dopo la fatidica battaglia con Obi-Wan Kenobi. Ma a un esame più attento, i prequel di Star Wars hanno fatto sembrare Luke piuttosto debole.

Luke doveva essere il più grande eroe di Star Wars, il responsabile della caduta dell'Impero e della redenzione di Anakin Skywalker. Dopo tutto, Luke è stato il primo personaggio a sconfiggere Darth Vader in combattimento sul grande schermo.

Tuttavia, quando le scene d'azione di Luke Skywalker della trilogia originale vengono confrontate con le stesse scene della trilogia prequel, non risultano così impressionanti. Ovviamente, tutto dipende dalle tecniche cinematografiche disponibili all'epoca. Lucas è riuscito a ritrarre i Jedi come guerrieri simili a supereroi nei prequel, riducendo quell'atmosfera possente dei film originali.

Di conseguenza, i combattimenti con le spade laser e le scene d'azione in generale dei prequel di Star Wars erano molto più innovativi e visivamente interessanti rispetto ai film originali.

L'estetica dei prequel è stata ripresa nelle serie animate di Star Wars, in particolare in Star Wars: le guerre dei Cloni. L'animazione ha permesso a Star Wars di diventare ancora più fantastico, dando vita a scene istantaneamente classiche come Darth Maul contro Palpatine o l'arrivo di Ahsoka a Mandalore nella settima stagione. Ancora una volta, questi momenti sono stati più impressionanti di qualsiasi cosa abbia fatto Luke.