Star Wars: The Rise of Skywalker, Kylo Ren è posseduto da Darth Plagueis?

Secondo una nuova teoria, in Star Wars: The Rise of Skywalker Kylo Ren sarebbe stato posseduto dallo spirito del malefico Darth Plagueis.

Secondo una teoria apparsa su Reddit, in Star Wars: The Rise of Skywalker Kylo Ren sarebbe posseduto da Darth Plagueis. Dopo la visione del trailer diffuso nel corso della Star Wars Celebration, sono tante le domande che si pongono i fan. Luke farà ritorno? Dove sono i Cavalieri di Ren? Cosa accade all'Imperatore? E a quale Skywalker fa riferimento il titolo del film?

Star Wars: The Rise of Skywalker - L'elmo di Kylo Ren dal primo teaser

Al centro delle discussioni, vi è senza dubbio il ritorno di Palpatine che ha spinto i fan a chiedersi come e perché il Signore dei Sith ricomparirà nella saga. Una teoria comparsa su Reddit sosterrebbe che il ritorno dell'Imperatore sia in qualche modo legato al suo maestro Darth Plagueis.

[Spoilers] Kylo Ren is possessed by Darth Plagueis (Trust me, it makes sense) from r/FanTheories

Secondo la teoria pubblicata su Reddit dall'utente EmperorDeathBunny, Kylo Ren sarebbe posseduto da Darth Plagueis, mentore di Palpatine ucciso nel sonno da quest'ultimo. La teoria di Reddit afferma che Darth Plagueis non ha perso il suo potere, ma sapeva benissimo che sarebbe stato ucciso, faceva tutto parte del suo piano per prendere il controllo del corpo di Palpatine. Darth Plagueis ha scoperto il segreto dell'immortalità spostandosi da un corpo all'altro nei secoli e la possessione spiegherebbe l'ossessione di Palpatine di addestrare un giovane allievo.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley in un'immagine dal primo teaser

Il nuovo corpo a cui Darth Plagueis mirava era quello di Luke Skywalker, ma sfortunatamente per Plagueis, Darth Vader ha cambiato idea sconfiggendo l'Imperatore e così il corpo infestato sarebbe stato quello di Kylo Ren. In quest'ottica si spiegherebbe l'interesse di Snoke per fargli completare l'addestramento, Snoke sarebbe Darth Plagueis e starebbe addestrando il suo prossimo corpo. Quando Kylo Ren sconfigge Snoke, in quel momento Darth Plagueis lo infetta. Lui non è più Kylo Ren, ma diventa Darth Plagueis.

Questa teoria non convince appieno tutti i fan. Far diventare Darth Plagueis il capo dei villain, non solo della nuova trilogia, ma dell'intera saga, sembra un azzardo troppo grande. Nel commentare il significato del titolo, The Rise of Skywalker, il regista J.J. Abrams ha dichiarato a Entertainment Tonight:

"Questo era il titolo giusto per questo film. So che è provocatorio e solleva molte domande, ma penso che quando vedrete il film capirete il senso. Questo film ha una responsabilità, deve concludere non solo una trilogia, ma una saga di nove film e l'idea di dover incorporare in esso le storie precedenti è la storia del film."

Star Wars: The Rise of Skywalker arriverà nei cinema il 20 dicembre.

