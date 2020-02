Star Wars: The High Republic: annunciato il nuovo Project Luminous (VIDEO)

Lucasfilm ha rivelato i dettagli di Star Wars Project Luminous, un nuovo progetto conosciuto anche come The High Republic: ecco di cosa si tratta.

Dopo mesi di rumors, Lucasfilm ha annunciato i dettagli di Star Wars: The High Republic, un progetto chiamato con il nome in codice di Project Luminous un'operazione editoriale legata all'universo di Star Wars che intratterrà i fan in attesa del prossimo capitolo al cinema.

Durante un evento editoriale, infatti, la Disney ha confermato il Project Luminous e Tonya Agurto, SVP di Disney Publishing Worldwide, ha confermato che queste nuove storie si svolgeranno in angoli inesplorati della galassia molto, molto lontano. Per spiegare ai fan di tutto il mondo cosa sarà Star Wars: The High Republic, è stato diffuso un teaser trailer in cui vengono spiegati i futuri contenuti del progetto.

Da quel che si può intuire dal video, Star Wars: The High Republic narrerà gli eventi dell'era dell'Alta Repubblica, 200 anni prima dell'inizio della saga dedicata agli Skywalker. Il direttore creativo della Lucasfilm Publishing, Michael Siglain, ha detto la sua su questo momento narrativo scelto per questo progetto definendolo "Un momento d'oro. Un momento di pace e prosperità. Un momento in cui gli Jedi sono davvero guardiani galattici, amministratori della pace e della giustizia"

Queste nuove storie, quindi, saranno raccontate attraverso una serie di fumetti e romanzi pubblicati, tra gli altri, da Disney Lucasfilm Press, Viz Mediza, Del Rey, Marvel e IDW Publishing. Gli autori coinvolti includono Cavan Scott (Star Wars Adventures), Claudia Gray (Star Wars: Master & Apprentice), Charles Soule (Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith), Daniel José Older (Star Wars: Last Shot) e Justina Ireland (Star Wars: Lando's Luck).