Star Wars: su Amazon è disponibile, con un'offerta a tempo, il set LEGO del modellino del Millennium Falcon

Nel tempo il gigantesco universo narrativo di Star Wars si è distinto da tutto il resto, generando una serie di miti intramontabili e di elementi iconici entrati, con un peso non indifferente, nell'immaginario pop di tutto il mondo. Fra questi, oltre ai vari personaggi e ai loro specifici racconti, troviamo anche simbologie derivanti da oggetti inanimati come le spade laser, o le stesse astronavi viste sul grande schermo. Fra queste una, diversamente da tutte le altre, rappresenta da sempre qualcosa di storico e a tratti irraggiungibile, con cui diverse generazioni sono riuscite a identificarsi anche secondo modalità emotive differenti. Stiamo parlando del Millennium Falcon.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare il set LEGO del modellino del Millennium Falcon in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 68,14€, con uno sconto dell'11% sul prezzo più basso recente. Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere informazioni in più sull'articolo Star Wars in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente. Badate che si tratta di un'offerta a tempo.

Un modellino iconico da Star Wars

Su Amazon, nella sezione "informazioni su questo articolo" il set LEGO Star Wars del modellino del Millennium Falcon viene così introdotto: "Accendi i ricordi costruendo il modellino del Millennium Falcon, un set LEGO Star Wars per adulti da collezione che riproduce un iconico veicolo dell'universo di Star Wars in scala media. Ricrea in stile LEGO le caratteristiche del Millennium Falcon, protagonista del film Star Wars: Una nuova speranza, incluso la cabina di pilotaggio, la parabola satellitare e i cannoni. Il supporto costruibile è dotato di targhetta e mattoncino del 25° anniversario LEGO Star Wars".

Composto da 921 pezzi e grande 11,8 x 28,2 x 26,2 cm, se siete fan di Guerre stellari, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare un modellino LEGO del genere. Che sia per voi o come idea regalo originale.