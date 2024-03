Star Wars: su Amazon il gioco da tavolo Villainous “Power of the Dark Side” è in offerta

Su Amazon i fan di Star Wars possono trovare, attualmente parlando, Villainous "Power of the Dark Side" in sconto.

Tutti ricordano la loro primissima volta nel mondo di Star Wars, quell'eccitazione mista a curiosità e genuina voglia di scoperta. Di qualsiasi film della saga si tratti, risulta estremamente semplice distinguere il bene dal male nelle storie di George Lucas e degli altri autori, tratteggiando una serie di avventure che da sempre giocano con luci ed ombre, offrendo anche punti di vista narrativi interessanti in questo senso. Dando per assunto ed ovvio che il bene debba sempre e comunque trionfare... ma quanto sono affascinanti i Sith e il loro approccio alla Forza? Nel cosiddetto "lato oscuro" albergano alcuni maestri che, nel tempo, sono riusciti a diventare iconici e indimenticabili, sia per le loro gesta, pure profondamente crudeli, che per quello che sono riusciti a costruire.

Proprio per via di tutte queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare il gioco da tavolo Villainous in edizione Star Wars "Power of the Dark Side" in offerta. Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 32,59€, con uno sconto del 20% sul prezzo più basso recente (40,84€).

Il gioco da tavolo Villainous di Star Wars

Edito da Ravensburger, il Villainous di Star Wars "Power of the Dark Side" viene così introdotto nella sezione Amazon "descrizione prodotto": "Sei abbastanza forte e intelligente per rivelare il tuo oscuro destino prima degli avversari? Che si tratti di esercitare la Forza, comandare un esercito o intrufolarsi nei nascondigli dei nemici, ogni cattivo userà abilità e strategie uniche pur di vincere. Esplora il tuo territorio per guadagnare crediti, reclutare alleati, schierare navi e mettere ostacoli ai tuoi avversari. Raggiungi il tuo obiettivo prima degli altri cattivi, perché solo così potrai sconfiggerli! Con gli iconici cattivi di Star Wars: Darth Vader, General Grievous, Asajj Ventress, Moff Gideon e Kylo Ren".

Star Wars: Rogue Squadron di nuovo in fase di sviluppo, Patty Jenkins conferma il suo ritorno

Se anche voi siete fan di Guerre stellari, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare Villainous "Power of the Dark Side" su Amazon.