Star Wars: il nome della nave spaziale di Boba Fett è stato cambiato da Disney

Disney sembra aver cambiato il nome del veicolo con cui si sposta Boba Fett nell'universo di Star Wars: un set LEGO svela infatti che si è preferito modificare Slave I in un più generico Starship.

Il sito Jedi News aveva parlato un mese fa con Jens Kronvold Frederiksen, design director di LEGO Star Wars, e Michael Lee Stockwell, Lead Designer dei prodotti, che avevano rivelato la decisione.

Jens aveva spiegato parlando dei nuovi prodotti LEGO legati alla saga di Star Wars: "Tutti eviteranno il nome. Probabilmente non è qualcosa che è stato annunciato pubblicamente, ma è qualcosa che Disney non vuole più usare".

Le foto di presentazione del progetto hanno ora confermato che la nave spaziale di Boba Fett, apparsa in The Mandalorian, non è più chiamata Slave I.

La scelta potrebbe essere stata compiuta in vista della produzione della serie The Book of Boba Fett le cui riprese sono concluse e che debutterà sugli schermi di Disney+ entro la fine dell'anno.

In passato il termine "slave" era già stato eliminato dalla definizione di un costume di Leia Organa ispirato a Il Ritorno dello Jedi perché considerato sessista e con un significato molto negativo.

Per ora Disney non ha spiegato ufficialmente le motivazioni alla base delle scelta e se verrà dato un altro nome, meno vago rispetto a Starship, al veicolo usato da Boba Fett.