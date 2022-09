Star Wars: The Acolyte, la star di Squid Game Lee Jung-Jae nel cast

L'interprete di Squid Game Lee Jung-Jae si sarebbe unito all'universo di Star Wars. Secondo Deadline, l'attore coreano sarebbe stato ingaggiato nel cast di Star Wars: The Acolyte in un ruolo ancora top secret. L'attore affiancherà Amandla Stenberg e Jodie Turner-Smith nel progetto sviluppato da Leslye Headland. La nuova serie si avventurerà in un territorio inesplorato per il franchise, poiché sarà un'avventura live-action ambientata molto prima della Skywalker Saga.

Squid Game: Lee Jung-jae in una scena della serie Netflix

The Acolyte dovrebbe essere ambientato circa 100 anni prima degli eventi di Star Wars: La minaccia fantasma ed esplorerà i primi giorni della ricomparsa dei Sith che avrebbero poi creato l'Impero Galattico.

La serie era stata annunciata a dicembre 2020, mentre le riprese inizieranno il prossimo autunno a Londra. Leslie Headland, oltre a dirigere, scriverà e produrrà esecutivamente l'opera.

"La verità è che io, da grande fan quale sono, sono venuta da loro con questa idea. E ho detto: 'Penso che l'epoca migliore in cui ambientarlo sia in un'era che voi ragazzi non avete ancora esplorato del tutto'", ha rivelato Leslie Headland a Vanity Fair all'inizio di quest'anno. "Erano entusiasti. Non è che non volessero esplorare quel mondo esistente, ma penso che lo fossero già perché The Mandalorian e molti altri progetti televisivi si basavano davvero su personaggi dell'eredità della saga".