Star Wars: The Acolyte riporta in vita i controversi alieni della trilogia prequel

The Acolyte: La seguace sarà anche ambientata nell'era dell'Alta Repubblica, ma è facile capire quanto la serie sia stata influenzata dalla trilogia prequel di George Lucas.

Le scene di combattimento e le transizioni nei primi due episodi che hanno fatto il loro debutto in streaming su Disney+ oggi ricorderanno ai fan i prequel, ma nella première della serie c'è anche un collegamento molto più diretto con quell'epoca. Stiamo parlando della Federazione dei Mercanti.

La Federazione dei Mercanti ha avuto un ruolo fondamentale ne Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, quando il gruppo era all'apice del suo potere. L'enorme conglomerato è stato uno strumento fondamentale nel piano di Palpatine per abbattere la Repubblica Galattica e gli alieni sono stati oggetto di critiche nel corso degli anni per la loro rappresentazione di vari stereotipi.

I Neimoidiani della Federazione dei Mercanti in The Acolyte

È da un po' che non vedevamo la Federazione dei Mercanti nei progetti live-action di Star Wars, ma le cose sono cambiate con il primo episodio di The Acolyte. Non sembrano avere un ruolo importante come in passato, ma li abbuiamo rivisti sulla nave in cui la giovane protagonista dello show, Osha, si ritrova a lavorare come meccanico anni dopo aver abbandonato la via dei Jedi. Su queste pagine trovate già la nostra recensione dei primi episodi di The Acolyte.

Gli alieni stavolta godono di un minutaggio ridotto sullo schermo ed è chiaro che sono state apportate modifiche positive a questi personaggi per eliminare alcuni degli stereotipi evidenti che affliggevano le versioni originali viste nei prequel di Star Wars. Oltre al loro aspetto, anche le loro voci sono leggermente diverse.

Se avete letto i libri o i fumetti ambientati nell'era dell'Alta Repubblica, probabilmente saprete che la Federazione dei Mercanti trova le sue radici in quel periodo storico. È in quest'epoca che la Federazione dei Mercanti è nata, anche se inizialmente operava prevalentemente nell'Orlo Esterno.